Πάνω από εκατό ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν σήμερα με κοινή ανακοίνωσή τους ότι εξαπλώνεται «μαζικός λιμός» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται.

Το Ισραήλ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή πίεση για την ολοένα πιο δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, που έχει μεταμορφωθεί σε ερείπια έπειτα από προσεχώς 22 μήνες πολέμου.

Δεν χαλάρωσε παρά μόνο εν μέρει στα τέλη Μαΐου τον απόλυτο αποκλεισμό που επέβαλε στη Γάζα από τις αρχές Μαρτίου, που προκάλεσε τεράστιες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

«Καθώς εξαπλώνεται στη Λωρίδα της Γάζας μαζικός λιμός, οι συνάδελφοί μας και οι άνθρωποι που βοηθάμε γίνονται ολοένα πιο αδύναμοι», τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, παραρτημάτων των Γιατρών του Κόσμου, της Caritas, της Διεθνούς Αμνηστίας και της Oxfam International.

Καλούν να κηρυχτεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης και να επιτραπεί ελεύθερη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατηγορεί τον στρατό του Ισραήλ πως από τα τέλη Μαΐου σκότωσε πάνω από 1.000 ανθρώπους που απλά προσπαθούσαν να βρουν τρόφιμα, στη μεγάλη πλειονότητά τους κοντά σε κέντρα του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), μη κερδοσκοπικού οργανισμού με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Από την άλλη, το Ισραήλ κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πως αποπειράται να εκμεταλλευτεί πολιτικά τα δεινά των αμάχων, ότι κλέβει τρόφιμα, ότι μαχητές του είναι αυτοί που ανοίγουν πυρ εναντίον ανθρώπων που περιμένουν βοήθεια...

Το GHF επίσης επιρρίπτει την ευθύνη για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Χαμάς, η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της οποίας στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου.

Οι ισραηλινές αρχές διαβεβαιώνουν συχνά πως επιτρέπουν τη διέλευση βοήθειας, όμως ΜΚΟ καταγγέλλουν πως επιβάλλουν δρακόντειους περιορισμούς και προβάλλουν προσκόμματα.

«Σε αποθήκες λίγο έξω από τη Γάζα –κι ακόμα και στο εσωτερικό της–, τόνοι τροφίμων, πόσιμου νερού, ιατρικών προμηθειών, υλικών στέγασης και καυσίμων μένουν αχρησιμοποίητοι, καθώς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εμποδίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς και να κάνουν διανομές», τονίζεται στο κείμενο.

Νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι 21 παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό ή από πείνα τις προηγούμενες 72 ώρες.

Η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς και στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 59.106 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

