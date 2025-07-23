Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Διεθνής ανησυχία για τη Γάζα και το αδιέξοδο στο Παλαιστινιακό

Σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει ανοικτή συζήτηση με θέμα «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος».

Της συνεδρίασης αναμένεται να προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, ενώ ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας για τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τον Ειρηνικό στα Τμήματα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων και Επιχειρήσεων (DPPA-DPO), Μοχάμεντ Χάλεντ Κιάρι, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο.

Ο κ. Κιάρι αναμένεται να εκφράσει έντονη ανησυχία για τη ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η είσοδος και η διανομή τροφίμων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί καταγράφουν δραματική αύξηση των περιστατικών υποσιτισμού και λιμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, στις 21 Ιουλίου, "δεν έχει επιτραπεί η είσοδος προμηθειών για καταφύγια εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες, ενώ η έλλειψη καυσίμων συνεχίζεται".

Κατόπιν εντολής εκκένωσης από τις ισραηλινές αρχές σε αρκετές συνοικίες στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ στις 20 Ιουλίου, σχεδόν το 88% της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται πλέον «υπό διαταγή εκτοπισμού ή εντός ζωνών στρατιωτικού ελέγχου του Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η εντολή οδήγησε 2,1 εκατομμύρια πολίτες να περιοριστούν σε ένα κατακερματισμένο 12% της Γάζας, επιφέροντας «άλλο ένα καταστροφικό πλήγμα στα ήδη εύθραυστα μέσα επιβίωσης».

Στις 21 Ιουλίου, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις του έχουν «υπονομευθεί» μετά από επιθέσεις σε αποθήκη του και σε εγκατάσταση που προσέφερε καταφύγιο σε προσωπικό και οικογένειες στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

Οι θάνατοι και τραυματισμοί Παλαιστινίων που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια ή βρίσκονταν κοντά σε σημεία διανομής της Gaza Humanitarian Foundation (GHF) αποτέλεσαν βασικό σημείο στην ενημέρωση της 16ης Ιουλίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Στην ίδια συνεδρίαση, που συγκλήθηκε από Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο, η Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ, δήλωσε ότι μεταξύ 27 Μαΐου και 7 Ιουλίου, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατέγραψε τον θάνατο 798 Παλαιστινίων πολιτών — συμπεριλαμβανομένων παιδιών — «που αναζητούσαν τροφή σε ή κοντά σε σημεία διανομής και ανθρωπιστικά κομβόι».

Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου, τα περισσότερα κράτη-μέλη ζήτησαν ασφαλή, απρόσκοπτη και χωρίς περιορισμούς παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μήνυμα που αναμένεται να επαναληφθεί και σήμερα.

Στις 21 Ιουλίου, κοινή δήλωση 28 κρατών, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτήρισε το μοντέλο διανομής βοήθειας του Ισραήλ ως «επικίνδυνο» και καταδίκασε την «σταγόνα-σταγόνα ροή βοήθειας και τις απάνθρωπες δολοφονίες αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, που προσπαθούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες».

Ο κ. Κιάρι και κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αναμένεται να επαναλάβουν τις εκκλήσεις τους για άμεση κατάπαυση του πυρός και για άνευ όρων απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες.

Σημειώνεται ότι η Διεθνής Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Επίλυση του Παλαιστινιακού και την Εφαρμογή της Λύσης Δύο Κρατών, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Δεκέμβριο 2024 και συγκαλείται από κοινού από Γαλλία και Σαουδική Αραβία, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μεταξύ 28 και 30 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.