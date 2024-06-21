Μαζική διακοπή ρεύματος σε βαλκανικές χώρες εν μέσω καύσωνα

Βλάβη προκάλεσε μια μαζική διακοπή ηλεκτροδότησης στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία, στην Αλβανία και στο μεγαλύτερο μέρος των ακτών της Κροατίας, επιφέροντας προβλήματα σε επιχειρήσεις, χάος στις οδικές συγκοινωνίες και αφήνοντας τους ανθρώπους σε αποπνικτική ατμόσφαιρα χωρίς κλιματισμό εν μέσω κύματος καύσωνα.

Ο υπουργός Ενέργειας του Μαυροβουνίου δήλωσε ότι η διακοπή λειτουργίας προκλήθηκε από μια απότομη αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος. Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται σε όλα τα Βαλκάνια για να επιτρέπουν τις μεταφορές και τις συναλλαγές.

Τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και wifi σταμάτησαν να λειτουργούν στις 13:00 περίπου (14:00 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν αξιωματούχοι και χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Φορείς διαχείρισης ανέφεραν ότι είχαν ξεκινήσει να αποκαθιστούν σταδιακά την ηλεκτροδότηση μέχρι το μέσον του απογεύματος.

Μποτιλιάρισμα σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, Σαράγεβο, και στις πόλεις Μπάνια Λούκα και Μόσταρ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Reuters, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν στις περιοχές αυτές τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πολλοί έχουν μείνει χωρίς πόσιμο νερό στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα, καθώς τα αντλιοστάσια σταμάτησαν να λειτουργούν, ανέφεραν ντόπιοι. Κλιματιστικά σταμάτησαν να λειτουργούν και τα παγωτά έλιωσαν σε τουριστικά καταστήματα.

Κυκλοφοριακό χάος υπάρχει και στην παράκτια κροατική πόλη Σπλιτ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση HRT, αναφέροντας πως σειρήνες ασθενοφόρων ηχούσαν σε πολλές περιοχές σε όλη την πόλη.

«Η βλάβη προέκυψε ως αποτέλεσμα μεγάλου φορτίου στο δίκτυο, ξαφνικής αύξησης της κατανάλωσης ρεύματος λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και των ίδιων των υψηλών θερμοκρασιών», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Μαυροβουνίου, Σάσα Μούγιοβιτς.

Ειδικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν από πού προήλθε η μαζική διακοπή ρεύματος, πρόσθεσε.

Η υπουργός Ενέργειας της Αλβανίας, Μπελίντα Μπαλούκου, δήλωσε ότι υπήρξε βλάβη σε μια γραμμή διασύνδεσης Αλβανίας-Ελλάδας, τονίζοντας ότι η ηλεκτροδότηση στην Αλβανία αποκαταστάθηκε εντός μισής ώρας, αλλά η χώρα παραμένει σε υψηλό κίνδυνο νέας διακοπής ηλεκτροδρότησης καθώς η χρήση ρεύματος και τα επίπεδα ζέστης εξακολουθούσαν να είναι υψηλά.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κροατίας, HINA, επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές σύμφωνα με τις οποίες η βλάβη ξεκίνησε από το Μαυροβούνιο.

Ο Ντάνκο Μπλάζεβιτς, διευθυντής της ηλεκτρικής εταιρείας HOPS της Κροατίας, τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να συμπεράνει κανείς με βεβαιότητα τι συνέβη.

«Ευρωπαϊκές υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την αναφορά τέτοιων διακοπών. Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες επειδή η έρευνα διαρκεί συνήθως έξι μήνες», τόνισε ο Μπλάζεβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

