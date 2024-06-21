Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε την Παρασκευή ότι ανησυχεί βαθιά για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ εργάζονται για να ηρεμήσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν λάθος υπολογισμούς.

«Μια βιαστική κίνηση - ένας λάθος υπολογισμός - θα μπορούσε να προκαλέσει μια καταστροφή που ξεπερνά πολύ τα σύνορα, και ειλικρινά, πέρα ​​από κάθε φαντασία», είπε στους δημοσιογράφους. «Ας είμαστε ξεκάθαροι: Οι άνθρωποι της περιοχής, αλλά και σε όλο τον κόσμο δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να γίνει ο Λίβανος μια άλλη Γάζα».

Πηγή: skai.gr

