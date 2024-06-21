Γερμανία: Σύλληψη τριών ατόμων για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη τριών ατόμων με την υποψία της κατασκοπείας υπέρ ξένης χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για έναν Ρώσο, έναν Ουκρανό και έναν Αρμένιο, οι οποίοι παρακολουθούσαν ένα καφέ στη Φρανκφούρτη, όπου βρισκόταν ο στόχος τους, ένας άνδρας από την Ουκρανία. Ο τελευταίος, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, τους υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία. Οι τρεις ύποπτοι, οι οποίοι θεωρείται ότι εργάζονταν για ξένες μυστικές υπηρεσίες, συνελήφθησαν και ανακρίνονται.

Σύμφωνα με το περιοδικό, είναι ακόμη ασαφές για ποια ρωσική υπηρεσία εργάζονταν οι τρεις συλληφθέντες, ενώ ο άνδρας που παρακολουθούσαν έχει πολεμήσει με τον ουκρανικό στρατό εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

