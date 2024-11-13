Λογαριασμός
Μασκοφόροι ναζί διαδήλωσαν έξω από θέατρο στο Μίσιγκαν

Μέλη του θιάσου αντιλήφθηκαν ότι έξω από το θέατρο είχαν συγκεντρωθεί ναζί - Οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν.

ναζί

Ολιγομελής ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα τα πρόσωπα, που ανέμιζαν σημαίες των ναζί και κράταγαν ή φόραγαν διάφορα σύμβολα οπαδών της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής, έκανε πορεία έξω από θέατρο στο Μίσιγκαν όπου ανέβαινε η παράσταση Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.

Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC, εξασφάλισε βίντεο που εικονίζει τους ναζιστές έξω από το θέατρο αυτό, σε χώρο της American Legion («Αμερικανική Λεγεώνα», πρόκειται για τον μεγαλύτερο σύνδεσμο βετεράνων του αμερικανικού στρατού), στην πόλη Χάουελ του Μίσιγκαν, όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν το Σάββατο. Ο θίασος Fowlerville Community Theater, που ανέβαζε την παράσταση για τη μικρή Εβραία που κρατούσε ημερολόγιο ενώ κρυβόταν επί ναζιστικής κατοχής στο Άμστερνταμ, επιβεβαίωσε το συμβάν.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λίβινγκστον, βοηθοί του οποίου κλήθηκαν επιτόπου, δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα που έκανε το Reuters για ζητήσει σχόλιο. Η αστυνομική διεύθυνση της Χάουελ ανέφερε πως το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός της δικής της δικαιοδοσίας και δεν έχει κανένα σχόλιο. Το γραφείο του δημάρχου της Χάουελ δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα.

Ο θίασος ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως μέλη του αντιλήφθηκαν ότι έξω από το θέατρο είχαν συγκεντρωθεί ναζί κατά την πρώτη πράξη, ενημερώθηκε από τις αρχές πως η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο και οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν. Ο θίασος ενημέρωσε το κοινό για τι συνέβη στο διάλειμμα.

Ο θίασος σημείωσε πως πρόθεσή του είναι να αφηγηθεί την ιστορία «αληθινών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Ολοκαύτωμα» και πρόσθεσε ότι η παρουσία ναζιστών διαδηλωτών έξω από την αίθουσα «μας έδωσε μια γεύση του φόβου και της αβεβαιότητας που ένιωθαν αυτοί που κρύβονταν» από τους ναζί στον πόλεμο.

Ο Μπόμπι Μπράιτ, πρώην διοικητής του παραρτήματος της American Legion στη Χάουελ, κάπου 90 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Ντιτρόιτ, τράβηξε βίντεο όταν εκτυλίχτηκε το συμβάν.

«Ο κόσμος έπαθε σοκ», είπε ο κ. Μπράιτ στον WXYZ, τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό που ανήκει στο δίκτυο του ABC.

«Είχαμε 75 ανθρώπους που ήταν θεατές σε αυτή την παράσταση και από αυτούς τους 75, οι 50 ως 60 φοβούνταν να φύγουν», πρόσθεσε. «Έπρεπε να τους συνοδεύσουμε στα αυτοκίνητά τους. Κανείς στην Αμερική δεν θα έπρεπε να αισθάνεται έτσι».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του WXYZ, δεν σημειώθηκε κάποιο επεισόδιο κατά τη διαδήλωση των ναζιστών, όμως κάποιοι βετεράνοι λογόφεραν με τους μασκοφόρους.

Τον Ιούλιο, περίπου δέκα διαδηλωτές με σημαίες των ναζί έκαναν πορεία στη Χάουελ, φωνάζοντας «Χάιλ Χίτλερ», σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Livingston Daily.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μίσιγκαν Ναζί
