Νορβηγία: Η λεγόμενη «φάλαινα κατάσκοπος» όντως δραπέτευσε από ρωσική στρατιωτική βάση

Το μυστήριο για το γιατί μια φάλαινα μπελούγκα εμφανίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας φορώντας λουρί μπορεί τελικά να έχει λυθεί σύμφωνα με ντοκιμαντέρ του BBC.

Η εξημερωμένη λευκή φάλαινα, την οποία οι Νορβηγοί ονόμασαν Χβάλντιμιρ (Hvaldimir), έγινε πρωτοσέλιδο πριν από πέντε χρόνια εν μέσω ευρέως διαδεδομένων εικασιών ότι επρόκειτο για… «Ρώσο κατάσκοπο».



Τώρα μια ειδικός στο είδος είναι πεπεισμένη ότι η φάλαινα όντως ανήκε στον ρωσικό στρατό και δραπέτευσε από μια ναυτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο.



Αλλά η Δρ Όλγα Σπακ, δεν πιστεύει ότι ήταν κατάσκοπος. Πιστεύει ότι η μπελούγκα εκπαιδευόταν να φρουρεί τη βάση και τράπηκε σε φυγή επειδή ήταν «χούλιγκαν» (ανυπάκοη).



Η Ρωσία πάντα αρνιόταν να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι η φάλαινα μπελούγκα εκπαιδεύτηκε από τον στρατό της.



Αλλά η Δρ Σπακ, η οποία εργάστηκε στη Ρωσία ερευνώντας θαλάσσια θηλαστικά από τη δεκαετία του 1990 έως ότου επιστρέψει στην πατρίδα της την Ουκρανία το 2022, είπε στο BBC News: «Για μένα είναι 100% (βέβαιο)».



Η μυστηριώδης φάλαινα ήρθε στο φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια, όταν πλησίασε ψαράδες στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Νορβηγίας.

Το λουρί είχε βάση για κάμερα, και έφερε τις λέξεις, στα αγγλικά, «Equipment St Petersburg».





«Η φάλαινα αρχίζει να τρίβεται πάνω στη βάρκα», δήλωσε ένας από τους ψαράδες. «Άκουσα για ζώα σε στρες που ενστικτωδώς γνωρίζουν ότι χρειάζονται βοήθεια από ανθρώπους. Σκέφτηκα ότι αυτή είναι μια έξυπνη φάλαινα».



Η παρατήρηση ήταν ασυνήθιστη επειδή η μπελούγκα ήταν ήμερη και το είδος της σπάνια εμφανίζεται τόσο νότια. Φορούσε επίσης ένα λουρί, το οποίο είχε βάση για κάμερα, και έφερε τις λέξεις, στα αγγλικά, «Equipment St Petersburg».



Το Νορβηγικό κράτος μερίμνησε για την παρακολούθηση και την ανατροφή της μπελούγκα. Το όνομα που της δόθηκε - Χβάλντιμιρ - σχετίζεται με τη λέξη hval που στα νορβηγικά σημαίνει «φάλαινα», και το όνομα του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.



Η Δρ Σπακ δεν θέλησε να κατονομάσει τις πηγές της στη Ρωσία για τη δική τους ασφάλεια, αλλά υποστήριξε ότι της είπαν ότι όταν η μπελούγκα εμφανίστηκε στη Νορβηγία, η ρωσική κοινότητα που φροντίζει τα θαλάσσια θηλαστικά την αναγνώρισε αμέσως ως μια από τις δικές της.



«Μέσα από την αλυσίδα των κτηνιάτρων και των εκπαιδευτών το μήνυμα ήταν ότι τους έλειπε μια μπελούγκα που ονομαζόταν Andruha» είπε.



Σύμφωνα με τη Δρ Σπακ, ο Andruha/Hvaldimir είχε αιχμαλωτιστεί για πρώτη φορά το 2013 στη Θάλασσα του Okhotsk στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας. Ένα χρόνο αργότερα μεταφέρθηκε από μια εγκατάσταση που ανήκει σε ένα δελφινάριο στην Αγία Πετρούπολη σε στρατιωτικό πρόγραμμα στη ρωσική Αρκτική.



«Πιστεύω ότι όταν άρχισαν να εργάζονται σε ανοιχτά νερά, έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτό το ζώο (ότι δεν θα κολυμπήσει μακριά), το ζώο απλώς έφυγε», είπε.



«Αυτό που άκουσα από τα παιδιά στο εμπορικό δελφινάριο που τον είχαν ήταν ότι ο Andruha ήταν έξυπνος, οπότε μια καλή επιλογή για εκπαίδευση. Αλλά την ίδια στιγμή, ήταν κάπως σαν ‘’χούλιγκαν’’ - μια δραστήρια μπελούγκα - έτσι δεν εξεπλάγησαν που εγκατέλειψε (την ακολούθηση του σκάφους) και πήγε όπου ήθελε».



Δορυφορικές εικόνες από κοντά στη ρωσική ναυτική βάση στο Μούρμανσκ δείχνουν αυτό που θα μπορούσε να ήταν το παλιό «σπίτι» του Hvaldimir/Andruha. Διακρίνονται καθαρά κλουβιά στο νερό με λευκές φάλαινες μέσα.

Στη ρωσική βάση διακρίνονται καθαρά κλουβιά στο νερό με λευκές φάλαινες μέσα





Η Μόσχα, από την πλευρά της, ποτέ δεν απάντησε επίσημα τον ισχυρισμό ότι ο Hvaldimir/Andruha εκπαιδεύτηκε από τον ρωσικό στρατό, αλλά έχει μακρά ιστορία εκπαίδευσης θαλάσσιων θηλαστικών για στρατιωτικούς σκοπούς.



Δυστυχώς, η απίστευτη ιστορία του Hvaldimir/Andruha δεν έχει αίσιο τέλος.



Έχοντας μάθει να τρέφεται, πέρασε αρκετά χρόνια ταξιδεύοντας νότια κατά μήκος των ακτών της Νορβηγίας ενώ τον Μάιο του 2023 εντοπίστηκε ακόμη και στα ανοιχτά της Σουηδίας.



Στη συνέχεια, την 1η Σεπτεμβρίου 2024, η σορός της βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα, κοντά στην πόλη Ρισαβίκα, στη νοτιοδυτική ακτή της Νορβηγίας.



Είχε φτάσει το «μακρύ χέρι» της Ρωσίας του Πούτιν μέχρι την «μπελούγκα – δραπέτη»;



Παρά το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες ακτιβιστών υποστήριξαν ότι η φάλαινα πυροβολήθηκε, αυτή η εξήγηση απορρίφθηκε από τη νορβηγική αστυνομία.



Όπως ανακοινώθηκε, δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα προκάλεσε άμεσα το θάνατο της μπελούγκα. Ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο Hvaldimir/Andruha πέθανε αφότου ένα ραβδί κόλλησε στο στόμα του.

Πηγή: skai.gr

