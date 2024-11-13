Λογαριασμός
Εντολές εκκένωσης από τις IDF για 6 περιοχές στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee δημοσίευσε χάρτες με τη σχετική ανακοίνωση που καλούν τους αμάχους να απομακρυνθούν από συγκεκριμένα κτίρια

Ισραηλινοι στρατιωτες

Νέες εντολές εκκένωσης αμάχων κοντά σε 6 κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν όψει αεροπορικών επιδρομών κατά των πόρων της Χεζμπολάχ.

Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, δημοσίευσε χάρτες με τη σχετική ανακοίνωση, όπου καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από τις τοποθεσίες.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα που εξαπολύθηκε εναντίον πυκνοκατοικημένης συνοικίας στη νότια Βηρυτό, σύμφωνα με μια πρώτη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Το πλήγμα είχε στόχο τη συνοικία Αραμούν, που βρίσκεται μακριά από τα προπύργια του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ, τα οποία βομβαρδίζονται τακτικά από το Ισραήλ.

Το υπουργείο πρόσθεσε επίσης ότι εκτός από τους έξι νεκρούς «ανθρώπινα λείψανα» βρέθηκαν στο σημείο του πλήγματος.

Από την πλευρά του το λιβανέζικο πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο σήμερα τα ξημερώματα διαμέρισμα στη νότια Βηρυτό.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επίθεση τα ξημερώματα εναντίον διαμερίσματος σε κτήριο κατοικιών στη συνοικία Αραμούν, προκαλώντας τραυματίες», σημείωσε το ANI.

