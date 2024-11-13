Νέες εντολές εκκένωσης αμάχων κοντά σε 6 κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν όψει αεροπορικών επιδρομών κατά των πόρων της Χεζμπολάχ.

Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, δημοσίευσε χάρτες με τη σχετική ανακοίνωση, όπου καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από τις τοποθεσίες.

#عاجل 2/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/Fo01wgx2bY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα που εξαπολύθηκε εναντίον πυκνοκατοικημένης συνοικίας στη νότια Βηρυτό, σύμφωνα με μια πρώτη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Το πλήγμα είχε στόχο τη συνοικία Αραμούν, που βρίσκεται μακριά από τα προπύργια του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ, τα οποία βομβαρδίζονται τακτικά από το Ισραήλ.

Το υπουργείο πρόσθεσε επίσης ότι εκτός από τους έξι νεκρούς «ανθρώπινα λείψανα» βρέθηκαν στο σημείο του πλήγματος.

Από την πλευρά του το λιβανέζικο πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο σήμερα τα ξημερώματα διαμέρισμα στη νότια Βηρυτό.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επίθεση τα ξημερώματα εναντίον διαμερίσματος σε κτήριο κατοικιών στη συνοικία Αραμούν, προκαλώντας τραυματίες», σημείωσε το ANI.

Πηγή: skai.gr

