'Έφυγε οργισμένος και ηττημένος ένα πρωινό του Ιανουαρίου του 2021, επιστρέφει θριαμβευτικά και αποφασισμένος να αναστατώσει την ίδια τη δομή του κράτους, αν κρίνει κανείς από τα πρόσωπα που έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διορίσει: ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει υποσχεθεί μια ήρεμη μετάβαση.

Ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχο και διάδοχό του στις 11:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο 78χρονος Τραμπ θα επιστρέψει μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη σαρωτική νίκη του Τραμπ, να φροντίσει για μια «ειρηνική και συντεταγμένη» μεταβίβαση της εξουσίας.

Ο απερχόμενος πρόεδρος «πιστεύει στους κανόνες, πιστεύει στους θεσμούς», δήλωσε χθες Τρίτη η εκπρόσωπός του Καρίν Ζαν- Πιέρ.

Η επίσκεψη του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο αναμένεται να είναι ταπεινωτική για τον Δημοκρατικό, ο οποίος γνωρίζει ότι μεγάλο μέρος των πολιτικών που υιοθέτησε θα ακυρωθούν από την ομάδα του αντιπάλου του.

Ήδη ο Τραμπ έχει αρχίσει να ανακοινώνει κάποια ονόματα προσώπων που θα αναλάβουν σημαντικές θέσεις στη νέα του κυβέρνηση. Ανάμεσά τους ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Ίλον Μασκ, που θα τεθεί επικεφαλής ενός νέου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας μαζί με τον επιχειρηματία Βίβεκ Ραμασουάμι.

Αν οι τρεις αυτοί Ρεπουμπλικάνοι επιχειρηματίες συμφωνήσουν, ενδέχεται να προχωρήσουν σε δραστικές περικοπές στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό των ΗΠΑ.

Εξάλλου για τον Τραμπ η συνάντηση με τον Μπάιντεν θα έχει έντονη τη γεύση της εκδίκησης.

Έκλεισε πίσω του την πόρτα του Λευκού Οίκου στις 20 Ιανουαρίου 2020, λίγες ώρες προτού ο Μπάιντεν ορκιστεί και δεν πήρε καν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας του.

Ο Ρεπουμπλικάνος επίσης δεν είχε οργανώσει μια αντίστοιχη επίσκεψη για τον Μπάιντεν, όταν αυτός κηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του 2020, σπάζοντας μια παράδοση δεκαετιών στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπήρξε νοθεία στις εκλογές του 2020.

Σύμφωνα με τον Μάικ Τζόνσον, τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τραμπ μπορεί να επισκεφθεί σήμερα και το Καπιτώλιο. Εκεί το κόμμα του έχει ήδη κερδίσει τον έλεγχο της Γερουσίας και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κερδίσει την πλειοψηφία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με το Ανώτατο Δικαστήριο να έχει κάνει μια συντηρητική στροφή, έπειτα από τον διορισμό τριών συντηρητικών δικαστών στη διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ, ο Ρεπουμπλικάνος θα έχει ελευθερία κινήσεων στη δεύτερη θητεία του.

ΕΜ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

