Ο Ελον Μασκ τοποθετήθηκε στην καταδικαστική απόφαση κατά της Μαρίν Λε Πέν, παίρνοντας το μέρος της ακροδεξιάς πολιτικού.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Οταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω της Δημοκρατικής ψήφου, καταχρώνται το νομικό σύστημα για να φυλακίσουν τους αντιπάλους τους.

Αυτή είναι η πάγια στρατηγική τους σε όλον τον κόσμο».

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.



This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025

Κρεμλίνο για την καταδίκη της Λεπέν: «Παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων» - Όρμπαν: «Je suis Marine!»

Άμεσα αντέδρασε το Κρεμλίνο στην καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με την οποία στερείται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Η πρώτη αντίδραση μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου του Παρισιού ήρθε από τη Μόσχα και τον Ντμίτρι Πεσκόφ.



Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου, εξέφρασε τη λύπη του, μιλώντας για «παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων».



«Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ακολουθούν τον δρόμο της καταπάτησης των δημοκρατικών κανόνων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS.

Από πλευράς του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εξέφρασε την αλληλεγγύη του στη Λεπέν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Je suis Marine!» (είμαι η Μαρίν!) αναφέρει χαρακτηριστικά στο Χ πριν ολοκληρωθεί η ανάγνωση της ετυμηγορίας.

Μπαρντελά: «Σήμερα εκτέλεσαν τη γαλλική δημοκρατία»

Ο ηγέτης της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντέλα – ο οποίος έφτασε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προ ολίγου για να συναντηθεί με τη Μαρίν Λεπέν – αντέδρασε έντονα στην απόφαση καταδίκης της, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:



«Σήμερα, δεν είναι μόνο η Μαρίν Λεπέν που καταδικάζεται άδικα: είναι η γαλλική δημοκρατία που εκτελέστηκε» δηλώνει χαρακτηριστικά.



Aujourd’hui, ce n’est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée : c’est la démocratie française qui est exécutée.#JeSoutiensMarine — Jordan Bardella (@J_Bardella) March 31, 2025

Σαλβίνι: «Κακή ταινία και κήρυξη πολέμου από τις Βρυξέλλες»

Έντονα αντέδρασε και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι στην απόφαση καταδίκης της Μαρίν Λεπέν με στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων της. Ο Σαλβίνι υπενθύμισε ότι το συνταγματικό δικαστήριο της Ρουμανίας ακύρωσε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου προεδρικών εκλογών με νικητή τον ακροδεξιό υποψήφιο.



Σε ανάρτησή του στα social media είπε:



«Όσοι φοβούνται την κρίση των ψηφοφόρων συχνά βρίσκουν επιβεβαίωση στην κρίση των δικαστηρίων.



»Στο Παρίσι καταδίκασαν τη Μαρίν Λεπέν και θα ήθελαν να την αποκλείσουν από την πολιτική ζωή. Μια κακή ταινία που βλέπουμε και σε άλλες χώρες όπως η Ρουμανία.

»Αυτή η απόφαση κατά της Μαρίν Λεπέν είναι μια κήρυξη πολέμου από τις Βρυξέλλες, σε μια εποχή που οι πολεμικές παρορμήσεις της φον ντερ Λάιεν και του Μακρόν είναι τρομακτικές.



»Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε: ολοταχώς φίλη μου!»

Ceux qui craignent le jugement des électeurs cherchent souvent à se rassurer par celui des tribunaux.

À Paris, ils ont condamné Marine Le Pen et aimeraient l’écarter de la vie politique. Un mauvais film que l’on observe également dans d’autres pays comme la Roumanie.

Ce qui se… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 31, 2025

Έφεση θα ασκήσει ο δικηγόρος της Λεπέν για την κατηγορία της δωροδοκίας - Πώς το δικαστικό μπλόκο μπορεί να ενισχύσει την ακροδεξιά

Σημειώνεται πως τέλος στις πολιτικές φιλοδοξίες της γαλλίδας ακροδεξιάς ηγέτης Μαρίν Λεπέν για τις προεδρικές εκλογές του 2027 βάζει η σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου του Παρισιού το οποίο την τιμωρεί με 4 χρόνια φυλάκιση, τα 2 με αναστολή και τα υπόλοιπα 2 υπό κατ' οίκον κράτηση, και 5 χρόνια στέρηση δικαιώματος του εκλέγεσθαι, αφού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων. Παράλληλα της επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Αν και η 56χρονη Λεπέν αναμένεται να ασκήσει έφεση για την κατηγορία της δωροδοκίας, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της, η απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου θεωρείται μια καταστροφική οπισθοδρόμηση για το πολιτικό μέλλον της Λεπέν αλλά και ένα τεράστιο πλήγμα για το ίδιο το κόμμα της, την Εθνική Συσπείρωση (RN) που στοχεύει εδώ και καιρό στην ανάληψη εξουσίας και προσπαθεί να παρουσιαστεί ως η έντιμη, καθαρή εναλλακτική λύση έναντι των παλιών πολιτικών κομμάτων. Μάλιστα η ίδια η Λεπέν ερχόταν πρώτη στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές του 2027.

«Σήμερα δεν καταδικάστηκε άδικα μόνο η Μαρίν Λεπέν: Σκοτώθηκε η γαλλική δημοκρατία» σχολίασε το δεξί χέρι της Λεπέν, ο πρόεδρος του RN Ζορντάν Μπαρντέλα.

Η τιμωρία της Λεπέν – την οποία είχε παρομοιάσει νωρίτερα με «πολιτική θανατική καταδίκη» – είναι ακόμη πιο επιζήμια, καθώς ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα πλασάροντας τον εαυτό της ως σταυροφόρο κατά της διαφθοράς, λέγοντας σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ το 2004: «Όλοι έχουν πάρει χρήματα από το ταμείο εκτός από το Εθνικό Μέτωπο… Οι Γάλλοι έχουν βαρεθεί να βλέπουν πολιτικά χρήματα». Κάποτε μάλιστα το σύνθημα του Εθνικού Μετώπου που πλέον έχει μετονομαστεί σε Εθνική Συσπείρωση ήταν «Ψηλά το κεφάλι, καθαρά χέρια».

Μπαρντελά, ο αντικαταστάτης της Λεπέν

Η Λεπέν έχει θέσει υποψηφιότητα τρεις φορές για την προεδρία και έχει δηλώσει ότι το 2027 θα είναι η τελευταία της υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα. Η μόνη της ευκαιρία τώρα να για να θέσει πράγματι υποψηφιότητα θα ήταν εάν στην έφεση που ασκηθεί ανατραπεί η σημερινή απόφαση. Ωστόσο, οι προσφυγές στη Γαλλία μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια.

Ο πρόεδρος του κόμματος, ο 29χρονος Ζορντάν Μπαρντέλα ο οποίος είναι δημοφιλής αλλά άπειρος, θα μπορούσε τώρα να γίνει αντικαταστάτης για την προεδρική κούρσα, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι δεν έχει την εμπειρία να κερδίσει το ευρύτερο εκλογικό σώμα που χρειάζεται το RN για να εξασφαλίσει τη νίκη το 2027 παρά το γεγονός ότι στις προηγούμενες εκλογές βοήθησε στη διεύρυνση της απήχησης του RN μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η πολιτική πρόταση του Μπαρντέλα είναι αρκετά ώριμη ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί αξιόπιστα στις προεδρικές εκλογές», είπε στο Reuters ο Arnaud Benedetti, πολιτικός αναλυτής που έχει γράψει και βιβλίο για το RN.

Η Λεπέν, η οποία πριν από τα γεγονότα της Δευτέρας είχε περιγράψει τους εισαγγελείς ότι ζητούσαν τον «πολιτικό της θάνατο», έφυγε από την αίθουσα του δικαστηρίου στο Παρίσι εκνευρισμένη στο άκουσμα της απόφασης προτού ο δικαστής Benedicte de Perthuis διαβάσει ολόκληρη την ποινή της χωρίς η ίδια να κάνει κανένα άμεσο σχόλιο για την απόφαση. Αναμένεται ωστόσο να εμφανιστεί σε μια συνέντευξη στο TF1 TV στις 8 μ.μ.σήμερα (τοπική ώρα).

«Πολιτικός σεισμός» και άνοδος της ακροδεξιάς

Η Λεπέν προσπαθούσε για χρόνια να αμβλύνει την εικόνα της, στρέφοντας το κόμμα της προς το πολιτικό ρεύμα και προσπαθώντας να εμφανιστεί ως μια ηγέτης σε αναμονή και όχι ως μια ριζοσπαστική αντίπαλος του κατεστημένου.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Benedetti, η πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι αποτελεί μια καίρια στιγμή στη γαλλική πολιτική που θα μπορούσε να αντηχήσει σε όλα τα κόμματα.

«Πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός που προκαλεί σεισμό», είπε. «Αναπόφευκτα, θα ανακατασκευάσει το πακέτο, ιδιαίτερα της δεξιάς».

Πολύ πιθανό είναι όμως επίσης ο πυρήνας των ψηφοφόρων της Λεπέν να συσπειρωθεί πίσω της ενισχύοντας ακόμα και την πολιτική υποστήριξη για την ακροδεξιά. Η Λεπέν δεν κατηγορήθηκε ότι έβαλε προσωπικά χρήματα στις τσέπες της, αλλά ότι διοχέτευε τα χρήματα στο κόμμα. Έτσι λοιπόν, η ιστοσελίδα Guardian σχολιάζει σε ανάλυσή της ότι η ένοχη ετυμηγορία και η αυστηρή ποινή, που της απαγορεύουν να διεκδικήσει το αξίωμα, εξυπηρετεί την αφήγηση θυματοποίησής της: ότι δηλαδή υπάρχει μια ελίτ που προσπαθεί να τερματίσει την πολιτική καριέρα της ίδιας αλλά και του κόμματός της.

Πώς φτάσαμε στην καταδίκη της Λεπέν

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι μεταξύ 2004 και 2016, το κόμμα της Λεπέν δημιούργησε ένα εκτεταμένο σύστημα απάτης στο οποίο έπαιρναν χρήματα που προορίζονταν αποκλειστικά για τους βοηθούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πληρώσουν αντ 'αυτού το προσωπικό που εργαζόταν για το κόμμα στα κεντρικά του γραφεία στη Γαλλία - συμπεριλαμβανομένου ενός σωματοφύλακα και ενός ιδιωτικού γραμματέα. Η απάτη κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους – συμπεριλαμβανομένων των Γάλλων φορολογουμένων – τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο εισαγγελέας της Γαλλίας είχε πει στο δικαστήριο ότι το κόμμα της Λεπέν αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν «αγελάδα μετρητών» και δημιούργησε μια συγκεντρωτική, άκρως οργανωμένη «πολεμική μηχανή» για την υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος που δεν είχε χρήματα «παραβιάζοντας όλους τους βασικούς κανόνες».

Σε ένα email προς τη Λεπέν, ένας εργαζόμενος του κόμματος, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε προσληφθεί ως κοινοβουλευτικός βοηθός για τέσσερις μήνες, έγραψε: «Θα ήθελα να δω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θα μου επέτρεπε επίσης να συναντήσω το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο είμαι κολλητός». Το mail αυτό αποκάλυπτε στην πραγματικότητα ότι ο συγκεκριμένος δεν είχε πάει ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υποτίθεται ότι εργαζόταν.

Ένας άλλος υποτιθέμενος βοηθός του κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποίησε μέσα σε 11 μήνες μόνο ένα τηλεφώνημα στο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν υπήρχαν έγγραφα που να δείχνουν ότι προχώρησε σε κάποια εργασία. Το κόμμα επέδειξε «περιφρόνηση για τα δημόσια κεφάλαια που προέρχονταν από τις τσέπες των δικών του ψηφοφόρων», σχολίασε Γάλλος εισαγγελέας στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης.

Το ερώτημα τώρα είναι πώς το κόμμα που έχει κλείσει 50 χρόνια από την ίδρυσή του θα προετοιμαστεί τώρα για την προεδρική κούρσα του 2027 χωρίς να έιναι για πρώτη φορά υποψήφια η Λεπέν ή ο αείμνηστος πατέρας της, Ζαν-Μαρί Λεπέν.

