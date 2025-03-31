Δώδεκα άμαχοι, η πλειονότητα εξ αυτών Αλαουίτες, σκοτώθηκαν σήμερα από ένοπλους άνδρες στη δυτική και κεντρική Συρία, τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τρεις εβδομάδες μετά τις σφαγές που διαπράχθηκαν εναντίον αυτής της μειονοτικής ομάδας, από την οποία προέρχεται ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στην επαρχία Ταρτούς, στη δυτική Συρία, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Αλαουίτες, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν σε ένα χωριό, συμπεριλαμβανομένου ενός τοπικού αξιωματούχου, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο ένα πρώην στρατόπεδο που πλέον έχει καταληφθεί από δυνάμεις των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών. Σύμφωνα πάντα με την μκο, οι επιτιθέμενοι φέρεται να φώναξαν ύβρεις θρησκευτικού χαρακτήρα πριν εκτελέσουν τους έξι αμάχους.

Στη Χομς, δύο ένοπλοι εισέβαλαν σε ένα σπίτι σε γειτονιά όπου ζουν μαζί Αλαουίτες και Σουνίτες, σκοτώνοντας εν ψυχρώ μια γυναίκα και τρία από τα παιδιά της, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι, και τραυματίζοντας τον πατέρα. Τα μέλη της οικογένειας ήταν Αλαουίτες.

Δύο σουνίτες μουσουλμάνοι που πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην οικογένεια σκοτώθηκαν επίσης, πρόσθεσε το Παρατηρητήριο, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες ήταν «ένας αξιωματικός ασφάλειας και ο γιος του».

Οι νέες συριακές αρχές έχουν το δύσκολο έργο να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα σε μια χώρα που έχει διαλυθεί από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Αυτές οι σημερινές επιθέσεις έρχονται σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τις σφαγές στη συριακή ακτή, εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Άσαντ.

Οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας, συμμαχικές τους ομάδες και ξένοι τζιχαντιστές κατηγορούνται ότι διέπραξαν τις χειρότερες φρικαλεότητες μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS).

Το Συριακό Παρατηρητήριο κατήγγειλε σφαγές κατά Αλαουιτών που άφησαν πίσω πάνω από 1.700 νεκρούς και εξόντωσαν ολόκληρες οικογένειες, ιδιαίτερα στις 7 και 8 Μαρτίου. Πριν εκτελέσουν ή αφήσουν ελεύθερα τα θύματά τους, οι δράστες τους ρώτησαν αν ήταν Αλαουίτες ή Σουνίτες, σύμφωνα με επιζήσαντες και αρκετές ΜΚΟ.

Το Παρατηρητήριο και ακτιβιστές έχουν δώσει στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν εκτελέσεις άοπλων αμάχων.

Περισσότεροι από 21.000 άνθρωποι έχουν καταφύγει στον βόρειο Λίβανο, που συνορεύει με τις ακτές της Συρίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ Σάρα έχει δεσμευτεί ότι θα ασκηθούν ποινικές διώξεις σε υπευθύνους και συγκρότησε μια ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή για το σκοπό αυτό. Ωστόσο συνοπτικές εκτελέσεις και πράξεις βεντέτας συμβαίνουν τακτικά, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

