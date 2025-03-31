Η Μιανμάρ θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή αύριο, Τρίτη στη μνήμη των θυμάτων της καταστροφικής σεισμικής δόνησης, που έπληξε τη χώρα και σκότωσε περισσότερους από 2000 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική χούντα που βρίσκεται στην εξουσία.

Η χώρα θα σταματήσει κάθε δραστηριότητα για ένα λεπτό στις 12.51 και δύο δευτερόλεπτα τοπική ώρα (08.21 ώρα Ελλάδας), την ακριβή ώρα που ο σεισμός των 7,7 βαθμών έπληξε την περιοχή την Παρασκευή, έγινε γνωστό από τη χούντα σε ένα δελτίο Τύπου.

Νωρίτερα, η στρατιωτική χούντα ανακοίνωσε πως κηρύττει μια εβδομάδα εθνικού πένθους στη χώρα μετά τον φονικό σεισμό, που σκότωσε την Παρασκευή περισσότερους από 2000 ανθρώπους, την ώρα που οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στα χαλάσματα μειώνονται ώρα με την ώρα.

Η περίοδος του πένθους διαρκεί έως την Κυριακή, ανέφεραν σε ένα δελτίο Τύπου οι στρατιωτικοί, ανακοινώνοντας πως οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες «ως ένδειξη συμπόνιας για τις ανθρώπινες απώλειες και τις ζημιές που προκάλεσε ο εξαιρετικά βίαιος σεισμός».

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για επιπλέον χιλιάδες νεκρούς στη Μιανμάρ, παρά την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας η οποία έχει σπεύσει να βοηθήσει αυτήν τη χώρα που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο και στερείται πόρων μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής.

Οι ομάδες διάσωσης απεγκλώβισαν τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ αυτών μία έγκυο και ένα κορίτσι, από ισοπεδωμένα κτίρια στη Μανταλέι, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Κινέζοι διασώστες, φορώντας κόκκινα κράνη, μετέφεραν έναν επιζώντα, τον οποίο είχαν τυλίξει σε μια θερμική κουβέρτα, δίπλα σε σωρούς χαλασμάτων σε μία πολυκατοικία στη Μανταλέι, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Την Παρασκευή το μεσημέρι, ένας σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε την κεντρική Μιανμάρ, ενώ λίγα λεπτά μετά ακολούθησε ένας σεισμός 6,7 βαθμών. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καταγράφηκε σειρά ισχυρών μετασεισμών κατά μήκος του ρήγματος της Σαγκάινγκ, γύρω από το οποίο ζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μιανμάρ.

Ο σεισμός, πρωτοφανούς μεγέθους εδώ και δεκαετίες στη Μιανμάρ, προκάλεσε σκηνές χάους έως 1.000 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, όπως στην Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπου τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ιδίως κατά την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη ύψους 30 ορόφων.

Στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, που είναι κοντά στο επίκεντρο, οι ομάδες διάσωσης εργάζονταν σήμερα σε λιγότερο έντονους ρυθμούς σε σύγκριση με χθες. Η ζέστη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, επιβαρύνουν τους διασώστες που επιχειρούν περιμετρικά των κατεστραμμένων κτιρίων και επιταχύνει την αποσύνθεση των πτωμάτων που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια, περιπλέκοντας την ταυτοποίησή τους.

Καθώς το γενικό νοσοκομείο των 1.000 κλινών της Μανταλέι εκκενώθηκε, εκατοντάδες ασθενείς λαμβάνουν φροντίδα σε υπαίθριους χώρους. «Είναι μια κατάσταση πολύ, πολύ ελλιπής για όλον τον κόσμο», δήλωσε ένα μέλος της ιατρικής ομάδας. «Κάνουμε ό,τι καλύτερο».

Οι κηδείες εκατοντάδων θυμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα, τη στιγμή που η βυθισμένη στο πένθος μουσουλμανική κοινότητα γιορτάζει το Έιντ, τη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα του ραμαζανιού.

«Υπό κανονικές συνθήκες, θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι, καθώς είναι το Έιντ», είπε η Ουίν Τίρι Αούνγκ, μια 26χρονη πιστή από τη Μανταλέι. «Όμως, οι καρδιές μας είναι βαριές φέτος».

Οι αρχές της Μιανμάρ έκαναν σήμερα λόγο για περίπου 2.056 νεκρούς, 3.900 τραυματίες και 270 αγνοούμενους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε τον θάνατο δύο υπηκόων του που είχαν επισκεφθεί τη Μιανμάρ.

Τρεις Κινέζοι υπήκοοι σκοτώθηκαν επίσης στον σεισμό, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

