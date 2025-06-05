Τραμπ προς Μασκ: «Απλώς ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντεπιτέθηκε με δριμύτητα και ειρωνεία στις σφοδρότατες επιθέσεις του Ίλον Μασκ, συνεχίζοντας μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social τη... βεντέτα μεταξύ των άλλοτε στενών συμμάχων.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Ο Ίλον ''κούρασε'', του ζήτησα να φύγει, του αφαίρεσα την Εντολή Ηλεκτρικών Οχημάτων (σ.σ κρατικές επιδοτήσεις) που ανάγκαζε τους πάντες να αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κανείς άλλος δεν ήθελε (και ήξερε εδώ και μήνες ότι θα το έκανα!), και απλώς ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ!»

Νωρίτερα, ο Τραμπ ξεσπάθωσε κατά του Μασκ στη συνάντησή του με τον Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, με τον Γερμανό καγκελάριο να παρακολουθεί.

«Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια εξαιρετική σχέση... με απογοήτευσε» δήλωσε ο Τραμπ, απαντώντας στη σκληρή κριτική του Μασκ για το φορολογικό του νομοσχέδιο.

«Το νομοσχέδιο είναι απίστευτο» επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο ίδιος απέδωσε την κριτική του Μασκ στο νομοσχέδιο στην απόφαση να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. «Είναι εκνευρισμένος γι' αυτό... Το ήξερε αυτό από την αρχή» υποστήριξε.

«Είπαμε όχι στην επιλογή του Μασκ για τη NASA» σημείωσε για τον Τζάρεντ Αϊζακμαν, σύμμαχο του μεγιστάνα.

Θα είχαμε κερδίσει την Πενσιλβάνια χωρίς τον Μασκ, δήλωσε δε.

«Δεν έχει πει άσχημα πράγματα για μένα, αλλά αυτό θα είναι το επόμενο (βήμα)» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

