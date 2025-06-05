Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατάφερε να αποφύγει την «ενέδρα Τραμπ», τη γνώριμη τακτική του Αμερικανού προέδρου να δυναμιτίζει τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του με ξένους ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο, ο Μερτς τελικά δεν γλίτωσε το «τρολάρισμα».

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας τους στο Οβάλ Γραφείο, και ενώ συζητούσαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μερτς υπενθύμισε στον Τραμπ ότι την Παρασκευή, 6 Ιουνίου, συμπληρώνονται 81 χρόνια από την Απόβαση στη Νορμανδία, που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τον Χίτλερ.

«Ήρθα εδώ, κύριε Πρόεδρε, για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε στον τερματισμό του πολέμου. Όλοι αναζητούμε τρόπους και εργαλεία για να σταματήσει αυτή η τρομοκρατική σύγκρουση. Και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αύριο είναι η 6η Ιουνίου. Είναι η επέτειος της D-Day, όταν οι Αμερικανοί έβαλαν τέλος σε έναν άλλο πόλεμο στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μερτς.

Εκείνη τη στιγμή, ο Τραμπ παρενέβη, κάνοντας ένα ειρωνικό σχόλιο προς τον Μερτς: «Δεν ήταν και πολύ ευχάριστη μέρα για εσάς.»

⚡️German Chancellor Friedrich Merz: "Tomorrow, June 6th, is the D-Day anniversary, when the Americans once ended a war in Europe..."



President Trump: "That was not a pleasant day for you." pic.twitter.com/PbC00jl67b — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2025

Ο Μερτς ξεκίνησε να απαντά πως πράγματι δεν ήταν «ευχάριστη μέρα», λέγοντας στον Αμερικανό πρόεδρο:«Μακροπρόθεσμα, κύριε πρόεδρε, αυτή ήταν η απελευθέρωση της χώρας μου από τη ναζιστική δικτατορία».

Ο καγκελάριος συνέχισε λέγοντας πως οι Γερμανοί γνωρίζουν τι οφείλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτή είναι η αιτία που λέω ότι η Αμερική βρίσκεται ξανά σε πολύ ισχυρή θέση για να κάνει κάτι και να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού και εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε όπου μπορούμε», τόνισε ο Μερτς.

Αυτό το αμήχανο επεισόδιο δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ προέβη σε αμφιλεγόμενες ιστορικές αναφορές σχετικά με την περίοδο των Ναζί ή τη μετεμφυλιακή γερμανική πολιτική, ενώ λίγο αργότερα επιχείρησε ξανά να αστειευτεί με την προσπάθεια του Μερτς να αναδιαμορφώσει τη μεταπολεμική γερμανική ουδέτερη στάση και να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία της χώρας του.

Ερωτηθείς για το εάν η Γερμανία ανταποκρίνεται επαρκώς στις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ, ξοδεύοντας ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ της για αμυντικές ανάγκες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι γνωρίζει πως η Γερμανία «ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα, και μάλιστα αρκετά περισσότερα», χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη «θετική».

Ωστόσο, στη συνέχεια έκανε μια αναφορά στον Αμερικανό στρατηγό Ντάγκλας ΜακΆρθουρ, λέγοντας με νόημα: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο στρατηγός ΜακΆρθουρ θα το έβλεπε ως κάτι θετικό.

Ξέρετε, δεν θα του άρεσε. Αλλά εμένα, κατά κάποιον τρόπο, μου φαίνεται καλό».

Συνεχίζοντας ο Τραμπ, έσπευσε να αναφερθεί εκτενέστερα στις απόψεις του στρατηγού ΜακΆρθουρ.

«Ο στρατηγός ΜακΆρθουρ είχε πει «ποτέ μην επιτρέψετε στη Γερμανία να επανεξοπλιστεί». Και το σκέφτομαι πάντα αυτό. Όταν μου λένε, ‘Κύριε Πρόεδρε, ξοδεύουμε περισσότερα για την άμυνα’, αναρωτιέμαι: ‘Είναι καλό ή κακό αυτό;’ Νομίζω πως είναι καλό. Αλλά ξέρετε, μέχρι ενός σημείου. Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε: “Σας παρακαλούμε, μη συνεχίσετε τον εξοπλισμό.”»

Στη συνέχεια, μάλλον αστειευόμενος, πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα παρακολουθούν τις προσπάθειες επανεξοπλισμού της Γερμανίας «με σκεπτικισμό».

Σε μια φαινομενική αναστροφή της στάσης που είχε υιοθετήσει στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τα δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα που σταθμεύουν στη Γερμανία – όπου βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να σταθμεύουν στρατεύματα στη Γερμανία, απάντησε:«Η απάντηση είναι ναι. Θα το συζητήσουμε, αλλά αν θέλουν να τους έχουν εκεί, τότε ναι.»



Πηγή: skai.gr

