Ο Ίλον Μασκ ανήρτησε δημοσκόπηση για... νέο κόμμα στο προφίλ του στο X, στέλνοντας μηνύματα κατά ριπάς εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν οι διαξιφισμοί των δύο αντρών («με απογοήτευσε» - «δεν θα είχε εκλεγεί χωρίς εμένα»)

Βάσει της δημοσκόπησης, οι χρήστες του X θέλουν με συντριπτική πλειοψηφία «να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των μεσαίων ψηφοφόρων». Ο επικεφαλής του X και της Tesla, μεταξύ άλλων, καρφίτσωσε τη δημοσκόπηση στο προφίλ του.

Ο Μασκ δεν μπορεί να θέσει πάντως υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική



«Πού είναι αυτός ο τύπος σήμερα;;» διερωτήθηκε ο μεγιστάνας, ανασύροντας παλιότερες δηλώσεις του άλλοτε συμμάχου του, ενώ αργότερα έκανε λόγο για σωσία του Τραμπ.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

