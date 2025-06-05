Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ ένωσαν τις δυνάμεις τους, στην Ουάσινγκτον στοιχημάτιζαν ότι ο δεσμός του προέδρου με τον «Πρώτο Κολλητό» που χρηματοδότησε την εκλογική του νίκη στην επανεκλογή δεν θα διαρκούσε.

Δεν διήρκεσε, αναφέρει το Bloomberg.

Μια σχέση που άνθισε στο αποκορύφωμα της προεδρικής εκστρατείας του 2024 και εμβαθύνθηκε καθώς ο Μασκ εντάχθηκε στη νέα κυβέρνηση για να μειώσει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία, κατέρρευσε παταγωδώς αυτή την εβδομάδα, με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο να δηλώνει την αντίθεσή του στη φορολογική νομοθεσία που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της εσωτερικής ατζέντας του Τραμπ.

Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προτρέπουν τους νομοθέτες να απορρίψουν το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» του Τραμπ, ο Μασκ αποκάλυψε μια ρήξη που μεγάλωνε μεταξύ αυτού και του προέδρου εδώ και εβδομάδες, η οποία τροφοδοτήθηκε αρχικά από συγκρούσεις με μέλη του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με τις περικοπές σε οργανισμούς και τις διαφορές με τα σαρωτικά δασμολογικά σχέδια της κυβέρνησης.

Η δημόσια ρήξη του Μασκ με τον Τραμπ απειλεί με περαιτέρω επιπτώσεις τους συμμάχους του που βοήθησε να τοποθετηθούν σε βασικές θέσεις σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), το οποίο πίεσε τον Τραμπ να δημιουργήσει.

Θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με το εάν ο δισεκατομμυριούχος που ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα στις εκλογές του 2024 θα παραμείνει μια αξιόπιστη πηγή χρηματοδότησης ώστε ο Τραμπ να διατηρήσει τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές και να καταστήσει μόνιμο το πολιτικό κίνημα του Τραμπ.

Where is this guy today?? https://t.co/qcLNVSYEIB — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η «τροχιά του Τραμπ»

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι έχουν εκνευριστεί με την εξουσία και τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Μασκ, κινούνται για να επαναβεβαιώσουν την επιρροή τους στην εκτελεστική εξουσία από τότε που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το DOGE, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Άτομα ανέφεραν ότι η απόσυρση του διορισμού του Τζάρεντ Άϊζακμαν, ενός συμμάχου του Μασκ που ήταν έτοιμος να διευθύνει τη NASA, καθοδηγήθηκε από τον Σέρτζιο Γκορ - τον διευθυντή του Γραφείου Προσωπικού του Προέδρου, με τον οποίο ο Μασκ είχε λογομαχήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του στο DOGE.

«Μεγάλο μέρος της δύναμης του Μασκ προερχόταν από το γεγονός ότι θεωρούνταν προέκταση του Τραμπ», δήλωσε ο Στίβεν Μάιροου, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία συμβούλων Beacon Policy Advisers. «Αλλά τώρα που υπάρχει απόσταση μεταξύ τους, αυτή η δύναμη μπορεί να εξασθνεί».

«Πάντα μιλάω για την ''εξελισσόμενη τροχιά'' γύρω από τον Τραμπ - οι άνθρωποι συνεχώς αλλάζουν και απομακρύνονται», πρόσθεσε ο Μάιροου. «Δεν θα έλεγα ότι η σχέση του Μασκ με τον Τραμπ έχει διακοπεί. Αλλά μεταξύ της απόσυρσης του διορισμού του ΆΙϊζακμαν και των δημόσιων επικρίσεων του για το φορολογικό νομοσχέδιο, φαίνεται να βρίσκεται στη φάση φθίνουσας τροχιάς του».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε ένα email επεσήμανε τις αλλεπάλληλες δωρεές που είχε κάνει ο Ισαάκμαν στους Δημοκρατικούς στο παρελθόν, υπονοώντας ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο διορισμός του ακυρώθηκε. Σε μια συνέντευξη podcast την Τετάρτη, ο Ισαάκμαν τόνισε ότι δεν πίστευε ότι αυτός ήταν ο λόγος, δεδομένου ότι οι πληροφορίες ήταν εδώ και καιρό διαθέσιμες στην κοινή γνώμη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για το ποιος έχει το προνόμιο να υπηρετεί στην ιστορική του κυβέρνησή», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λιζ Χιούστον. «Οποιοιδήποτε ισχυρισμοί περί του αντιθέτου είναι εντελώς ψευδείς».

Μεγάλο προσωπικό κόστος

Ο Μασκ δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια για να εκλέξει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους το 2024, και όταν ο πρόεδρος νίκησε την Καμάλα Χάρις στις εκλογές του Νοεμβρίου, στράφηκε στον Μασκ για να ηγηθεί μιας προσπάθειας μείωσης του μεγέθους της κυβέρνησης.

Ο Μασκ βούτηξε στην ομοσπονδιακή γραφειοκρατία, ενώ ο Τραμπ εξαπέλυσε μια σειρά εκτελεστικών ενεργειών, καθεμία από τις οποίες επιδίωκε να διαλύσει το διοικητικό κράτος με αυτό που ο Λευκός Οίκος αποκαλούσε «ταχύτητα Τραμπ».

Ωστόσο, η ταχεία πρόοδος στις συντηρητικές προτεραιότητες συνοδεύτηκε από ένα τίμημα για τον Μασκ, ο οποίος έχει δει την καθαρή του περιουσία να καταρρέει εν μέρει λόγω της αμαύρωσης της φήμης του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό από τις πολιτικές του δράσεις και τη σχέση του με τον Τραμπ.

Η καθαρή περιουσία του Μασκ - η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την απόδοση της Tesla - έχει μειωθεί μέχρι στιγμής κατά περίπου 64,1 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο Bloomberg Billionaires Index. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια από οποιονδήποτε από τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο για τους οποίους το πρακτορείο παρακολουθεί την περιουσία του.

Και τώρα, στην κορυφαία ατζέντα του, τη μείωση του ελλείμματος, οποιαδήποτε επιτυχία μπορεί να ισχυριστεί ο Μασκ ότι επιτεύχθηκε, (με δικά του λόγια, «με μεγάλο προσωπικό κόστος και κίνδυνο») - μπορεί να καταπνιγεί από την υπογραφή του ίδιου του προέδρου.

Πέραν αυτού, το νομοσχέδιο του Τραμπ θα εξαλείψει ορισμένα πολύτιμα φορολογικά κίνητρα που ενισχύουν τις εταιρείες του Ίλον Μασκ. Ο Μασκ απηύθυνε προσωπικά έκκληση στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον να διαφυλάξει φορολογικές πιστώσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, αλλά τελικά έχασε αυτή τη μάχη.

Η κριτική του μεγιστάνα για το πακέτο κρατικών δαπανών - το οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ως «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» - αυξανόταν σταδιακά.

Την Τρίτη, ωστόσο, ο Μασκ επιτέθηκε με πρωτοφανή δριμύτητα στο νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «νομοσχέδιο για ημέτερους» και «αηδιαστικό βδέλυγμα».

«Στίβοντας το μαχαίρι» στον Λευκό Οίκο, ο Μασκ χρησιμοποίησε το επιχείρημα της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο θα διεύρυνε σημαντικά το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, ο Μασκ έκανε λόγο για «δουλεία χρέους» και ανήρτησε την αφίσα της Ούμα Θέρμαν να κρατάει ένα σπαθί σαμουράι - αφίσα από την ταινία «Kill Bill», σε ένα λογοπαίγνιο καθώς η αγγλική λέξη για το νομοσχέδιο είναι Bill.

Την Πέμπτη η βεντέτα πήγε σε άλλο (μέχρι στιγμής) επίπεδο, με ανταλλαγή σφοδρών πυρών μεταξύ των δύο ανδρών («με απογοήτευσε» - «δεν θα είχε εκλεγεί χωρίς εμένα»)

The Big Ugly Bill will INCREASE the deficit to $2.5 trillion! https://t.co/jEMS6coT3V — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Διευρύνεται το ρήγμα

Το ρήγμα μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων/ σόουμεν – γνωστοί και οι δύο για την αγάπη τους για τους προβολείς της δημοσιότητας και όχι για να τη μοιράζονται - φαινόταν εδώ και καιρό ότι διευρύνεται.

Ακόμα και όταν ο Μασκ ασπάστηκε τον ρόλο του DOGE και συνέχισε να κάνει περιοδικές εμφανίσεις στον Λευκό Οίκο, επέκρινε ορισμένες από τις πολιτικές του Τραμπ.

Ο Μασκ έχει επικρίνει τους δασμούς, το κύριο εργαλείο στην οικονομική ατζέντα του Τραμπ, το οποίο ωστόσο έχει δυνατότητα για μαζική αναστάτωση στις αγορές στις οποίες κινείται ο Μασκ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για μπαταρίες κρίσιμες για την τύχη των αυτοκινητοβιομηχανικών και ενεργειακών μονάδων της Tesla.

Ένας εξωτερικός σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι ο πρόεδρος εξοργίστηκε για ένα περιστατικό που αναφέρθηκε από τους New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Μασκ επιχείρησε να λάβει μια απόρρητη ενημέρωση από το Πεντάγωνο σχετικά με το αποτέλεσμα ενός πολέμου με την Κίνα, όπου ο Μασκ έχει εκτεταμένα οικονομικά συμφέροντα, ειδικά μέσω της Tesla.

Και ενόσω η οργή της κοινής γνώμης για τις μονομερείς περικοπές του DOGE σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες εντεινόταν, ο Τραμπ έβαλε δημόσια τον Μασκ υπό έλεγχο, υποστηρίζοντας ότι οι αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου θα είχαν τον τελευταίο λόγο για τις προτεινόμενες μειώσεις.

Σε μια εμφάνιση στις 20 Μαΐου στο Οικονομικό Φόρουμ του Κατάρ, ο Μασκ δήλωσε στο Bloomberg ότι σκόπευε να αποσυρθεί από τις πολιτικές δωρεές, λίγους μήνες αφότου είχε ξοδέψει σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την επιτυχημένη εκστρατεία του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο. Την Πέμπτη απείλησε με νέο πολιτικό κόμμα στον μεσαίο χώρο.

Where is the man who wrote these words?



Was he replaced by a body double!? https://t.co/N4Mliip5U4 — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

