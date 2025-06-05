Αγριεύει η σύγκρουση: Ο Τραμπ απειλεί με κόψιμο των κρατικών συμβολαίων του Μασκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό την Πέμπτη το ενδεχόμενο να τερματίσει κρατικά συμβόλαια και επιδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στις εταιρείες του Ίλον Μασκ, καθώς η δημόσια σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών κλιμακώνεται με φόντο το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες.

«Ο πιο εύκολος τρόπος να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό μας είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα συμβόλαια του Ίλον», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Μέσα σε μόλις μία ώρα, η άλλοτε στενή συνεργασία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ίλον Μασκ μετατράπηκε σε ανοιχτό πόλεμο, με εκατέρωθεν προσωπικές επιθέσεις και ειρωνείες για ζητήματα από σοβαρά όπως οι κρατικές επιδοτήσεις έως σχεδόν φαιδρά, όπως... το αν ο Μασκ θα έπρεπε να καλύψει με μακιγιάζ το μαυρισμένο του μάτι.

Η διαμάχη πυροδοτήθηκε από τη νέα νομοθετική πρόταση του Τραμπ για δαπάνες και φόρους, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει επίθεση εναντίον του πρώην συμβούλου του ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησής του με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Ίλον», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ την Πέμπτη, προσθέτοντας με νόημα: «Τον έχω βοηθήσει πολύ». Η σύγκρουση των δύο ανδρών εκτυλίχθηκε σε πραγματικό χρόνο, με τον Ίλον Μασκ να απαντά μέσω της πλατφόρμας X:

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα έλεγχαν τη Βουλή και οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν μόνο 51-49 πλειοψηφία στη Γερουσία», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος, κάνοντας για πρώτη φορά τέτοια δήλωση περί της συμβολής του στην εκλογική νίκη Τραμπ. «Τέτοια αχαριστία», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.