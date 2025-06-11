Μασκ: Τηλεφώνησε στον Τραμπ πριν εκφράσει «μεταμέλεια» για τις αναρτήσεις του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει «ευγνώμων» για τη μεταμέλεια που εξέφρασε ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι «παρατράβηξε» την κριτική του εναντίον του μέχρι πρότινος στενού συμμάχου του.

«Ο πρόεδρος είδε την ανάρτηση που έκανε ο Ίλον σήμερα το πρωί και είναι ευγνώμων», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε ξεκινήσει να επανεξετάζει κάποια από τις πολλές συμβάσεις που έχουν συνάψει οι εταιρείες του Μασκ με το ομοσπονδιακό κράτος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται τρεις πηγές, ο Τραμπ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Μασκ αργά το βράδυ της Δευτέρας και στη συνέχεια ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε μετανιωμένος για κάποιες από τις αναρτήσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα. Δεν διευκρίνισε ωστόσο σε ποιες αναρτήσεις αναφερόταν.

Μετά τη «μεταμέλεια» του Μασκ, ο Τραμπ είπε στην εφημερίδα New York Post: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που το έκανε αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.