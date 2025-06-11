Η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα είναι «πιο κοντά από ποτέ στον όλεθρο μιας πυρηνικής καταστροφής».

Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, η Γκάμπαρντ ανέφερε ότι τα σύγχρονα πυρηνικά όπλα μπορούν «να σκοτώσουν εκατομμύρια μέσα σε λίγα λεπτά», ενώ ένας επακόλουθος πυρηνικός χειμώνας θα μπορούσε να κρύψει τον ήλιο, «βυθίζοντας τον κόσμο στο σκοτάδι και το ψύχος, καταστρέφοντας καλλιέργειες και οδηγώντας δισεκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα».

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) June 10, 2025

Ως διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η Γκάμπαρντ έχει την εποπτεία όλων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων της CIA και της NSA, γεγονός που καθιστά τη δήλωσή της και τη δραματική γλώσσα που χρησιμοποίησε δύσκολο να αγνοηθούν, όπως γράφει το Newsweek.

Οι δηλώσεις της γίνονται εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά την οποία το Κρεμλίνο έχει εκδώσει αρκετές πυρηνικές απειλές, ενώ οι εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας παραμένουν υψηλές σε θέματα όπως η Ταϊβάν, το εμπόριο και η Νότια Σινική Θάλασσα.

Η Γκάμπαρντ δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα X και όχι σε κάποιον επίσημο λογαριασμό της ως διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κάτι που υποδηλώνει ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις και όχι τη γραμμή της κυβέρνησης.

Στο βίντεο, διαρκείας 3 λεπτών και 31 δευτερολέπτων, η Γκάμπαρντ δήλωσε:

«Καθώς στεκόμαστε σήμερα πιο κοντά από ποτέ στον όλεθρο μιας πυρηνικής καταστροφής, οι πολιτικές ελίτ και οι πολεμοκάπηλοι καλλιεργούν απερίσκεπτα τον φόβο και τις εντάσεις μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων. Ίσως επειδή είναι σίγουροι ότι αυτοί και οι οικογένειές τους θα έχουν πρόσβαση σε πυρηνικά καταφύγια, κάτι που δεν θα ισχύει για τους απλούς ανθρώπους. Επομένως, είναι στο χέρι μας, του λαού, να μιλήσουμε και να απαιτήσουμε ένα τέλος σε αυτή την τρέλα».

Η Γκάμπαρντ ξεκίνησε το βίντεο περιγράφοντας μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Χιροσίμα, μία από τις δύο ιαπωνικές πόλεις που χτυπήθηκαν με πυρηνικά όπλα από τις ΗΠΑ το 1945.

Είπε: «Η επίθεση αυτή ισοπέδωσε την πόλη, σκότωσε πάνω από 300.000 ανθρώπους. Πολλοί πέθαναν ακαριαία, ενώ άλλοι υπέκυψαν σε σοβαρά εγκαύματα, τραύματα, ασθένειες από ακτινοβολία και καρκίνους που εμφανίστηκαν τους επόμενους μήνες και χρόνια».

Τα σύγχρονα πυρηνικά μπορούν να «σκοτώσουν εκατομμύρια μέσα σε λεπτά»

Η Γκάμπαρντ σημείωσε ότι τα σύγχρονα πυρηνικά όπλα είναι πολύ ισχυρότερα από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στη Χιροσίμα και ότι μπορούν να «σκοτώσουν εκατομμύρια μέσα σε λεπτά» και να προκαλέσουν έναν πυρηνικό χειμώνα, «με καπνό και στάχτη να αποκλείουν εντελώς τον ήλιο, βυθίζοντας τον κόσμο στο σκοτάδι και το ψύχος, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες και οδηγώντας δισεκατομμύρια στην πείνα».

Αν και δεν κατονόμασε κάποια χώρα, η προειδοποίησή της έρχεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με δικομματική πίεση στη Γερουσία για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, η Γκάμπαρντ είχε κατηγορηθεί ότι προωθούσε ρωσική προπαγάνδα, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.