Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα, οι περισσότεροι εξ αυτών κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα» (GHF) στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι υγείας.

Αξιωματούχοι υγείας στα νοσοκομεία Σίφα και Αλ Κοντς δήλωσαν ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν καθώς πλησίαζαν τα ξημερώματα το κέντρο διανομής τροφίμων κοντά στον πρώην οικισμό της Νετσαρίμ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι δυνάμεις του έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον υπόπτων που δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους.

Λίγες ώρες αργότερα, υγειονομικοί αξιωματούχοι στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσαν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά καθώς πλησίαζαν άλλο κέντρο διανομής του GHF στη Ράφα.

Το GHF δήλωσε άγνοια για τα σημερινά περιστατικά, υπογραμμίζοντας ότι συνεργάζεται με τις ισραηλινές αρχές για να εγγυηθεί ότι παραμένουν ασφαλή τα περάσματα και ότι είναι σημαντικό οι Παλαιστίνιοι να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν πως σε άλλα ισραηλινά πλήγματα σήμερα στον παλαιστινιακό θύλακα, βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, σχεδόν 55.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας. Από τους 251 ομήρους της Χαμάς, 57 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 34 εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Χθες Τρίτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις προσπάθειες για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων. Ωστόσο, αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters πως εξ όσων γνωρίζουν δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

