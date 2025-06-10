Αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν επισκέψεις ξένων υπηκόων σε ακίνητα του Ίλον Μασκ, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές προσπάθειες επηρεασμού του πολυδισεκατομμυριούχου, γράφει σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα με γνώση του θέματος.

Στην έρευνα συμμετείχαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι παρακολουθήσεις ξένων έγιναν το 2022 και το 2023 και επικεντρώθηκε σε άτομα που επισκέπτονταν τον Μασκ από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αλλού, τόνισε η WSJ.

Ο Μασκ, ο οποίος διευθύνει πέντε εταιρείες και έχει κυβερνητικά συμβόλαια, ευαίσθητης σημασίας, είχε άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους από χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η έρευνα των αμερικανικών υπηρεσιών επικεντρώθηκε σε πιθανές προσπάθειες επηρεασμού του Μασκ, του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, σύμφωνα με την εφημερίδα. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και δεν είναι σαφές εάν η έρευνα έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τη WSJ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Μασκ, επιλέχθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί αυτού που εξελίχθηκε σε μια χαοτική προσπάθεια περικοπής των ομοσπονδιακών δαπανών. Ήταν κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ μέχρι που οι δύο άνδρες ήρθαν σε δημόσια ρήξη την περασμένη εβδομάδα.

Αξιωματούχοι σε διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI, έχουν ενημερωθεί για την έρευνα, η οποία έγινε πριν την έναρξη θητείας της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η WSJ γράφει ότι ο Μασκ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο και το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει ανησυχία για πιθανή ξένη επιρροή στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

