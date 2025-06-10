Έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες για τους ομήρους, δήλωσε σήμερα, Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Είναι πολύ νωρίς για να τρέφουμε ελπίδες», συνεχίζει, «αλλά εργαζόμαστε ακούραστα αυτή τη στιγμή, και συνεχώς. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε» συνέχισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική διαβούλευση για το θέμα με έναν στενό κύκλο κορυφαίων υπουργών και συμβούλων του, σύμφωνα με το γραφείο ενός εκ των υπουργών όπως δήλωσε στους Times of Israel.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ λέει επίσης ότι «πρόσφατα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Υπό το πρίσμα της προηγούμενης εμπειρίας, δεν θέλω να την υπερβάλω σε αυτό το σημείο».

«Αλλά μας ενδιαφέρει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός», λέει ο Σαάρ.

Πηγή: skai.gr

