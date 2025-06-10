Ισραήλ: Οκτώ ακτιβιστές του Madleen στη φυλακή

Η γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χάσαν και άλλοι 7 ακτιβιστές αρνήθηκαν να συναινέσουν στην απέλασή τους. Απελάθηκε από το Ισραήλ η Γκρέτα Τούνμπεργκ.Ανταπόκριση Γαβριήλ Χαρίτος

Μετά από μία εξαιρετικά αργή διαδικασία ρυμούλκησης διάρκειας 17 ωρών, το σκάφος Madleen έφθασε λίγο μετά τις 21:00 χθες βράδυ στο ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ. Εκεί, το πολεμικό ναυτικό παρέδωσε στην ισραηλινή αστυνομία τους 12 ακτιβιστές που επέβαιναν στο σκάφος, που είχε ναυλωθεί από την ανθρωπιστική οργάνωση Freedom Flotilla Coalition με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει στους αμάχους συμβολικής ποσότητας ανθρωπιστική βοήθεια.

Με την αποβίβασή τους από το σκάφος, οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν αρχικά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για καταθέσεις και αργότερα, με εντολή του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, οδηγήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για να παρακολουθήσουν ταινία, που περιείχε βιντεοσκοπημένα πλάνα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η άρνηση των ακτιβιστών να παρακολουθήσουν την ταινία προκάλεσε οργισμένη δήλωση του ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισράελ Κατς, ο οποίος τους κατηγόρησε για επιλεκτικό ανθρωπισμό, αντισημιτισμό και στήριξη προς την ισλαμιστική τρομοκρατία της Χαμάς.

Παραβίασαν την κρατική ισραηλινή επικράτεια;

Πέντε ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, δέχθηκαν να υπογράψουν επίσημα έγγραφα, δηλώνοντας ότι συναινούν στην απέλασή τους από το Ισραήλ. Το γεγονός επιβεβαίωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Adalah, στην οποία συμμετέχει ομάδα ισραηλινών δικηγόρων αραβικής και εβραϊκής καταγωγής, που ανέλαβαν την νομική εκπροσώπηση των ακτιβιστών του Madleen. Σήμερα το πρωί, η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ με πτήση της κρατικής ισραηλινής εταιρείας Ελ-Αλ με τελικό προορισμό τη Σουηδία, μέσω Παρισίου.

Αντιθέτως, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα Ευρωβουλευτής Ρίμα Χάσαν, μαζί με άλλους 7 ακτιβιστές, αρνήθηκαν να υπογράψουν τα υπηρεσιακά ισραηλινά έγγραφα δηλώνοντας τη συναίνεσή τους να απελαθούν. Όπως έγινε γνωστό από τοπικά ΜΜΕ, η αιτία της άρνησής τους συνίσταται στο γεγονός ότι στο κείμενο των εγγράφων περιλαμβανόταν δήλωση ότι είχαν παραβιάσει την κρατική ισραηλινή επικράτεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στην πτέρυγα παράτυπων μεταναστών στις φυλακές Γκιβόν του κεντρικού Ισραήλ.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα ισραηλινή νομοθεσία, η Ρίμα Χάσαν και οι υπόλοιποι επτά ακτιβιστές θα τελούν υπό κράτηση για μέγιστο χρονικό διάστημα 96 ωρών, έως ότου τεθούν στην κρίση της δικαστικής αρχής που θα εκδώσει διάταξη διοικητικής απέλασης.

Πηγή: Deutsche Welle

