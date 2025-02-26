Λογαριασμός
Ο Ίλον Μασκ ...ξαναβάφτισε το Associated Press: Το ονομάζει «Associated Propaganda»

«Αυτό το όνομα του ταιριάζει περισσότερο», γράφει ο Ίλον Μάσκ σε ανάρτηση στο «X»

Μασκ

«Φουντώνει» η κόντρα που έχει ξεκινήσει η αμερικανική κυβέρνηση με το διεθνές πρακτορείο Associated Press το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει  από τον Λευκό Οίκο και το «Air Force1».

Σειρά πήρε ο Ίλον Μασκ, σύμβουλος του Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ, άλλαξε το όνομα του μέσου και από Associated Press το ονόμασε «Associated Propaganda», γράφοντας ότι «αυτό το όνομα του ταιριάζει περισσότερο».

Δείτε την ανάρτηση:

