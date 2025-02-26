«Φουντώνει» η κόντρα που έχει ξεκινήσει η αμερικανική κυβέρνηση με το διεθνές πρακτορείο Associated Press το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει από τον Λευκό Οίκο και το «Air Force1».

Σειρά πήρε ο Ίλον Μασκ, σύμβουλος του Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ, άλλαξε το όνομα του μέσου και από Associated Press το ονόμασε «Associated Propaganda», γράφοντας ότι «αυτό το όνομα του ταιριάζει περισσότερο».

Δείτε την ανάρτηση:

Their new name is much more fitting pic.twitter.com/3f3VNq74Kw — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.