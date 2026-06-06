Έπαρση γερμανικής σημαίας στον στόλο του Lidl

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Lidl επενδύει στη δημιουργία δικού της στόλου πλοίων για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και ασφαλή ροή εμπορευμάτων, με τα πλοία να πλέουν πλέον υπό γερμανική σημαία.

Το πλοίο Panda 001 της θυγατρικής Tailwind Shipping Lines, που μέχρι τώρα έπλεε με πορτογαλική σημαία, θα αλλάξει σημαία σε γερμανική, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Ναυτιλιακής και Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Γερμανίας.

Ο στόχος είναι να αλλάξει γερμανική σημαία ολόκληρος ο στόλος της Lidl, συμπεριλαμβανομένων των νεότευκτων πλοίων που βρίσκονται ακόμη υπό ναυπήγηση.

Ο κολοσσός των discounter, Lidl, μεταφέρει τα προϊόντα του με δικά του πλοία. Αυτά θα πλέουν σύντομα με γερμανική σημαία. Στόχος η τόνωση της γερμανικής παρουσίας στις θάλασσες.Tην περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα το 2022 η κορυφαία αλυσίδα εκπτωτικών σουπερμάρκετ Lidl επένδυσε στο να φτιάξει δικό της στόλο για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της από ξένες εφοδιαστικές αλυσίδες καθώς και την ασφαλή ροή των εμπορευμάτων της ανά τον κόσμο. Μέχρι σήμερα τα πλοία αυτά είχαν ξένες σημαίες, κάτι που σύντομα αναμένεται να αλλάξει.



Σύμφωνα με το δίκτυο n-tv, το πλοίο Panda 001 που ανήκει στη θυγατρική εταιρεία τoυ κολοσσού Lidl, τη ναυτιλιακή Tailwind Shipping Lines, θα πλέει σύντομα υπό γερμανική σημαία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Ναυτιλιακής και Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, με έδρα στο Αμβούργο. Το Panda 001 έπλεε μέχρι πρότινος με πορτογαλική σημαία. Έχει χωρητικότητα 5.527 τυποποιημένων εμπορευματοκιβωτίων και θεωρείται σχετικά μικρό και ευέλικτο πλοίο.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με την αρμόδια γερμανική αρχή, η κίνηση αυτή αποτελεί μόνο την αρχή. Στόχος είναι να αλλάξει σημαία όλος ο «στόλος Lidl», κάτι που περιλαμβάνει και τα νεότευκτα πλοία του ομίλου, τα οποία ακόμη ναυπηγούνται.Περισσότερα πλοία με γερμανική σημαίαΌπως δήλωσε ο υπ. Μεταφορών Πάτρικ Σντίντερ, «σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων και εύθραυστων διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, η επιλογή της γερμανικής σημαίας αποτελεί απόδειξη υπευθυνότητας, συνεργασίας και στρατηγικής ικανότητας. Κάθε επιπλέον πλοίο που φέρει τη γερμανική σημαία, ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού μας».Η μητρική εταιρεία Lidl αποφάσισε να επενδύσει στον ναυτιλιακό κλάδο την περίοδο της πανδημίας βλέποντας στο μέλλον. Επένδυσε σε μικρά πλοία που θα ελλιμενίζονταν σε μικρά λιμάνια κοντά σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Όπως αναφέρει το n-tv, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει ταχύτερες διαδικασίες και μεταφορές, καθώς αποφεύγονται ο μεγάλος χρόνος αναμονής και η συμφόρηση εμπορευμάτων στα μεγάλα λιμάνια.Η Τailwind Shipping Lines με 12 πλοία συνολικής χωρητικότητας 33.000 κοντέινερ πλέει επί του παρόντος με σημαίες της Πορτογαλίας, της Κύπρου, της Μάλτας και της Λιβερίας.Στόχος πάντως και της γερμανικής κυβέρνησης είναι να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των πλοίων με γερμανική σημαία στις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές. Για αυτό είναι στα σκαριά μια συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος απόκτησης γερμανικής σημαίας.Πηγές: n-tv, dpa

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