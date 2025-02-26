Μια γυναίκα που έχει κοιμηθεί με άντρες από 40 χώρες αποκάλυψε ποιοι άντρες είναι οι καλύτεροι και ποιοι είναι οι χειρότεροι στο κρεβάτι.

Σύμφωνα με την dailymail, η Coco Bae, 37 ετών, από τον Καναδά, δήλωσε ότι οι Γερμανοί άνδρες είναι οι χειρότεροι εραστές στον κόσμο, ενώ οι Βραζιλιάνοι είναι οι καλύτεροι.

Η ίδια έκανε αυτές τις δηλώσεις στη ραδιοφωνική εκπομπή KIIS της Αυστραλίας με τους Kyle Sandilands και Jackie. Μάλιστα, σημείωσε ότι είχε ήδη κοιμηθεί με άνδρες από 46 χώρες και ότι προσπαθεί να πετύχει τον στόχο της των 195.

Η ενήλικη σταρ του OnlyFans, η οποία μετακόμισε στην Αυστραλία το 2018, αποκάλυψε στους παρουσιαστές του ραδιοφώνου ότι είχε μόνο έναν κανόνα όταν επρόκειτο να ολοκληρώσει την «αποστολή» της. Αυτός έχει να κάνει με το μέρος που γράφει το διαβατήριο του εκάστοτε με τον οποίο κοιμάται και όχι το πού τυχαίνει να ζει τη στιγμή της συνάντησής τους. Μάλιστα, η ίδια συλλέγει μίνι σημαίες προκειμένου να τη βοηθήσει να παρακολουθεί τις κατακτήσεις της.

H 37χρονη είπε επίσης στο PerthNow ότι είχε ήδη κοιμηθεί άνδρες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Αυστραλία, την Αϊτή, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Μπελίζ, το Τζιμπουτί, τη Νικαράγουα, την Ιταλία, τη Γουατεμάλα, την Ελβετία και την Αργεντινή.

Έχει επίσης κοιμηθεί με άνδρες από την Ονδούρα, την Κόστα Ρίκα, την Ταϊλάνδη, τη Ρωσία, την Αλβανία, τη Βραζιλία, Ινδία, Ισπανία, Περού, Λίβανος, Αλγερία, Κροατία, Σερβία. Αρμενία, Σκωτία, Ουκρανία, Τζαμάικα και Νέα Ζηλανδία.

Πιο πρόσφατα, η Coco πρόσθεσε το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Τσεχία, τη Λιθουανία και την Ολλανδία στη λίστα με τις κατακτήσεις και τα σχέδιά της.

Ωστόσο από όλες αυτές τις χώρες, η Coco αποκάλυψε ότι οι Αυστραλοί ήταν από τους χειρότερους, λέγοντας στους δημοφιλείς ραδιοφωνικούς παρουσιαστές ότι οι Αυστραλοί άνδρες έπρεπε να βελτιώσουν την υγιεινή τους.

«Απλώς δεν κάνετε καμία προσπάθεια και πρέπει να πλένετε τα χέρια σας», δήλωσε η ίδια.

Η Coco στη συνέχεια εξήγησε ότι η αγαπημένη της εθνικότητα στο κρεβάτι μέχρι τώρα ήταν οι Λατίνοι - ειδικά οι Βραζιλιάνοι - τους οποίους περιέγραψε ως «πικάντικους» και «καυτούς», ενώ είπε ότι οι Γερμανοί ήταν απαίσιοι.

«Ο πρώτος μου άντρας από τη Γερμανία ήταν πραγματικά, πολύ βαρετός» είπε. Ωστόσο, η ίδια πρόσθεσε ότι είχε μια «πολύ καλή εμπειρία» με έναν άνδρα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: skai.gr

