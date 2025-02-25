Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε χθες, Δευτέρα, την προσφυγή για ασφαλιστικά μέτρα που είχε κατατεθεί από το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press (AP), το οποίο θέλει να αποκαταστήσει την πλήρη πρόσβασή του στο Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο να αποφανθεί επί της ουσίας της διένεξης που φέρνει αντιμέτωπους αυτό τον πυλώνα της δημοσιογραφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο πρακτορείο απαγορεύθηκε η πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και στο επίσημο προεδρικό αεροπλάνο, το «Air Force One», λόγω της άρνησής του να συμμορφωθεί με τη νέα ονομασία του Κόλπου του Μεξικού, ο οποίος ξαναβαφτίστηκε «Κόλπος της Αμερικής» με διάταγμα που υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη διάρκεια της χθεσινής κοινής συνέντευξης Τύπου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ντόναλντ Τραμπ, οι ειδικοί απεσταλμένοι των γαλλικών μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον άφησαν, για λόγους αλληλεγγύης, την πρώτη ερώτηση της ομάδας τους στον συνάδελφό τους του AP.

Το AP κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα προσφυγή κατά της Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, του Τέιλορ Μπάντογουιτς, ενός από τους αναπληρωτές της, και της Καρολάιν Λέβιτ, εκπροσώπου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα του πρακτορείου για άμεση αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασής του σε ό,τι συμβαίνει στον Λευκό Οίκο, αλλά ζήτησε από τα δύο μέρη να του παρουσιάσουν γραπτώς τα επιχειρήματά τους και όρισε ακροαματική συνεδρίαση στις 20 Μαρτίου.

Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την ικανοποίησή του γι' αυτή την απόφαση, επαναλαμβάνοντας σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι η πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και το Air Force One είναι «ένα προνόμιο, που χορηγείται στους δημοσιογράφους, και όχι ένα δικαίωμα». «Πρόκειται για την πιο διαφανή κυβέρνηση στην Ιστορία» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε.

Ο δικαστής επισήμανε ωστόσο κατά την ακροαματική συνεδρίαση στους αντιπροσώπους του κράτους ότι η δικονομία αναφορικά με την ελευθερία του Τύπου δεν ευνοεί τέτοιους περιορισμούς, μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης.

Το AP επικαλείται την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης.

«Ο Τύπος και όλοι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τις δικές τους λέξεις και να μην αποτελούν αντικείμενο αντιποίνων εκ μέρους της κυβέρνησης», σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο προειδοποιεί εναντίον «μιας απειλής για την ελευθερία κάθε Αμερικανού».

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε έντονα στις 20 Φεβρουαρίου εναντίον του AP, χαρακτηρίζοντάς το «οργάνωση της ριζοσπαστικής αριστεράς».

Η σύνταξη του AP έχει εξηγήσει ότι το αμερικανικό προεδρικό διάταγμα, που αλλάζει το όνομα αυτού του κόλπου, δεν έχει ισχύ παρά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Μεξικό και άλλες χώρες και διεθνείς θεσμοί δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν προς αυτό.

«Το Associated Press θα τον αναφέρει (τον κόλπο) με την αρχική ονομασία του, αναγνωρίζοντας παράλληλα το νέο όνομα που επελέγη από τον Τραμπ», συνέχιζε το πρακτορείο, υπενθυμίζοντας ότι ο Κόλπος του Μεξικού φέρει «αυτό το όνομα εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια».

Το πρακτορείο Associated Press, το οποίο ιδρύθηκε το 1846 από νεοϋορκέζικες εφημερίδες και απασχολεί περισσότερους από 3.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από 375.000 άρθρα, 1,24 εκατομμύριο φωτογραφίες και 80.000 βίντεο, σύμφωνα με τα στοιχεία του για το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

