ΔΟΑΕ: Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν φτάνουν για κατασκευή ατομικής βόμβας

Το Ιράν έχει αυξήσει τα αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% – κοντά στο 90% που είναι απαραίτητο για την κατασκευή ατομικής βόμβας – σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA), που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας,

Πρόκειται για εκτίναξη του ποσοστού αυτού σε μια δραματική επιτάχυνση ρυθμού παραγωγής από τον Δεκέμβριο, τονίζει η τριμηνιαία έκθεση του ΔΟΑΕ.

Τα αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου σε εξαχλωριούχο ουράνιο αυξήθηκαν κατά 92,5 κιλά το περασμένο τρίμηνο φτάνοντας 274,8 κιλά, τονίζει έκθεση του ΔΟΑΕ προς τα κράτη μέλη του Οργανισμού.

Αυτό αρκεί, αν εμπλουτιστεί περαιτέρω, για έξι ατομικές βόμβες, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.

Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει στις αρχές Δεκεμβρίου για την πρόθεσή της να ανεβάσει τον ρυθμό παραγωγής σε αντίποινα για την έγκριση ενός ψηφίσματος από το Συμβούλιο των Κυβερνητών του ΔΟΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

