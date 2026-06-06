Ο επιθετικός του Ιράκ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Αϊμέν Χουσεΐν (Aymen Hussein), κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν επτά ώρες στο αεροδρόμιο Ο'Χέαρ (O’Hare) του Σικάγο μετά την άφιξή του με την αποστολή νωρίς το Σάββατο, δήλωσε Ιρακινός αθλητικός αξιωματούχος.

Στον Χουσεΐν επετράπη τελικά η είσοδος, αλλά στον φωτογράφο της ομάδας απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εργάζεται για την Ολυμπιακή Επιτροπή του Ιράκ, αλλά έχει στενές επαφές με την ομάδα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράκ, ούτε από τον Χουσεΐν, μια εμβληματική φιγούρα που σκόραρε το γκολ το οποίο εξασφάλισε την πρόκριση της ομάδας στα τελικά.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησαν αμέσως σε μηνύματα που ζητούσαν σχολιασμό για την αναφερόμενη ανάκριση, η οποία καλύφθηκε επίσης από τα ιρακινά μέσα ενημέρωσης.

Οπαδοί βγήκαν τις πρώτες πρωινές ώρες για να υποδεχθούν την αποστολή του Ιράκ στο αεροδρόμιο, κρατώντας σημαίες και ζητώντας από τους παίκτες να ποζάρουν για φωτογραφίες λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του τουρνουά, όπως έδειξαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το τηλέφωνο του Χουσεΐν ελέγχθηκε μετά την άφιξή του, δήλωσε ο Ιρακινός αξιωματούχος.

«Ο φωτογράφος της εθνικής ομάδας, Ταλάλ Σαλάχ (Talal Salah), κρατήθηκε για περισσότερες από 10 ώρες, υποβλήθηκε σε παρόμοιους ελέγχους στο τηλέφωνό του και τελικά του αρνήθηκαν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το Ιράκ επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από τότε που έκανε το ντεμπούτο του πριν από 40 χρόνια.

Ο 30χρονος Χουσεΐν ηγείται μιας ισχυρής επιθετικής γραμμής, στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Άλι Αλ-Χαμάντι (Ali Al-Hamadi) της Ίπσουιτς Τάουν και οι ταλαντούχοι νεαροί Άλι Τζασίμ (Ali Jassim) και Γιουσέφ Αμίν (Youssef Amyn).

Το Ιράκ αντιμετωπίζει τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τη Νορβηγία στον 9ο Όμιλο (Group I).

Το τουρνουά, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ξεκινά την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

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