Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η εντατικοποίηση των επιχειρήσεων αυτών αποσκοπεί στην αποκάλυψη της στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ έναντι του Ιράν

Η υπηρεσία πληροφοριών του Πενταγώνου φέρεται να αύξησε τις τελευταίες εβδομάδες το επίπεδο απειλής που αποδίδεται στο Ισραήλ στην ανώτατη βαθμίδα, «Critical»

Το Ισραήλ φέρεται να έθεσε στο στόχαστρο τρεις βασικούς αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να καλύψει το πληροφοριακό κενό γύρω από τις προθέσεις της Ουάσιγκτον

Το 2025 αποκαλύφθηκε από αμερικανικές αρχές φερόμενη προσπάθεια στελεχών της Σιν Μπετ να τοποθετήσουν συσκευή παρακολούθησης σε όχημα της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών

Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται, σύμφωνα με δημοσίευμα, σημαντική αύξηση της ισραηλινής κατασκοπευτικής δραστηριότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από αμερικανικής πλευράς ως «υπέρβαση της κόκκινης γραμμής». Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προσπάθειες της Σιν Μπετ και άλλων ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών να τοποθετήσουν συσκευές παρακολούθησης σε οχήματα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και σε εγκαταστάσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Channel 12 που επικαλείται δημοσίευμα των New York Times, η εντατικοποίηση των επιχειρήσεων αυτών αποσκοπεί στην αποκάλυψη της στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ έναντι του Ιράν. Ως πιθανοί στόχοι παρακολούθησης φέρονται να έχουν τεθεί υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Κατά το δημοσίευμα, οι δύο χώρες επί χρόνια ανέχονταν έναν ορισμένο βαθμό αμοιβαίας κατασκοπείας. Ωστόσο, η φερόμενη εντατικοποίηση των ισραηλινών προσπαθειών για διείσδυση στα αμερικανικά σχέδια σχετικά με το Ιράν φέρεται να έχει προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις των δύο συμμάχων.

Μάλιστα, η υπηρεσία πληροφοριών του Πενταγώνου φέρεται να αύξησε τις τελευταίες εβδομάδες το επίπεδο απειλής που αποδίδεται στο Ισραήλ στην ανώτατη βαθμίδα, «Critical» (Κρίσιμη).

Αποκάλυψη της στρατηγικής Τραμπ

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα στους New York Times, υποστήριξαν ότι οι φερόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις παρακολούθησης είχαν στόχο να αποκαλύψουν τις επόμενες κινήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις πιθανές μεταβολές της στάσης του στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ φέρεται να έθεσε στο στόχαστρο τρεις βασικούς αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να καλύψει το πληροφοριακό κενό γύρω από τις προθέσεις της Ουάσιγκτον:

Στιβ Γουίτκοφ: Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ντόναλντ Τραμπ στις συνομιλίες με το Ιράν. Έλμπριτζ Κόλμπι: Υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για θέματα πολιτικής, ο οποίος θεωρείται από τους βασικούς υποστηρικτές μιας πιο συγκρατημένης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μάικλ ΝτιΜίνο: Ανώτερος συνεργάτης και αναπληρωτής του Κόλμπι, με κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής του Πενταγώνου για τη Μέση Ανατολή.

Κατά το δημοσίευμα, οι τρεις αξιωματούχοι θεωρούνται πρόσωπα-κλειδιά για την κατανόηση των αμερικανικών σχεδιασμών έναντι του Ιράν και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

«Εύκολοι στόχοι» λόγω των συνηθειών τους

Πρώην ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι η ευαλωτότητα υψηλόβαθμων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που εργάζονται.

Όπως ανέφερε, η τάση στελεχών που πρόσκεινται στον Ντόναλντ Τραμπ να διαχειρίζονται ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας μέσω των προσωπικών τους κινητών τηλεφώνων, η συχνή χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και η άρνησή τους να συνοδεύονται από προσωπικό ασφαλείας ή διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ στο εξωτερικό, τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους σε επιχειρήσεις ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με έκθεση που φέρεται να συντάχθηκε στο Πεντάγωνο, τα περιστατικά κατασκοπευτικής δραστηριότητας που αποδίδονται στο Ισραήλ άρχισαν να αυξάνονται στα τέλη του 2024, όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν πίεζε το Ισραήλ να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, και συνεχίστηκαν το 2025, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε σενάρια στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Η ίδια έκθεση φέρεται να καταγράφει σειρά περιστατικών των τελευταίων ετών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ισχυρισμός ότι το 2021 στελέχη των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών εντοπίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να τοποθετήσουν συσκευές παρακολούθησης στα κεντρικά γραφεία της Defense Intelligence Agency (DIA), της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, το 2025 αποκαλύφθηκε από αμερικανικές αρχές φερόμενη προσπάθεια στελεχών της Σιν Μπετ να τοποθετήσουν συσκευή παρακολούθησης σε όχημα της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από δημοσίευμα που επικαλείται ανώνυμες πηγές και έκθεση αμερικανικών υπηρεσιών. Το Ισραήλ έχει διαψεύσει ότι κατασκοπεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κλίμα καχυποψίας μεταξύ των δύο συμμάχων

Σύμφωνα με τους New York Times, η αμοιβαία καχυποψία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ είναι πλέον αισθητή ακόμη και στο πεδίο της επιχειρησιακής συνεργασίας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στο κοινό κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού στην Κιριάτ Γκατ, όπου Αμερικανοί και Ισραηλινοί συνεργάζονται για την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα, έχουν διαμορφωθεί ξεχωριστοί και αυστηρά ασφαλισμένοι χώροι εργασίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένας όροφος αποκλειστικά για τους Αμερικανούς και ένας για τους Ισραηλινούς, ώστε κάθε πλευρά να μπορεί να συζητά τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα χωρίς την παρουσία της άλλης.

Η ισραηλινή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Εκπρόσωπος της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον δήλωσε στους New York Times ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί αντικατασκοπευτική απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν κατασκοπεύει Αμερικανούς αξιωματούχους ή κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του Λευκού Οίκου, με Αμερικανό αξιωματούχο να χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «ψευδές».

Πηγή: skai.gr

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