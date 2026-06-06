Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με πλακάτ, τα χαρακτηριστικά φλαμίγνκο και συνθήματα, πραγματοποιούν αυτή την ώρα, στην πλατεία Συντάγματος, Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα, μετά από κάλεσμα που απηύθυνε η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών.

Στο πλευρό των διοργανωτών συντάσσονται πολυάριθμες άλλες ενώσεις και σωματεία από την Ελλάδα, σύλλογοι μεταναστών και άλλες συλλογικότητες. Το βασικό μήνυμα που στέλνουν οι διαδηλωτές είναι το «Ούτε γη, ούτε νερό - Όχι στο ξεπούλημα της γης μας και στην οικολογική καταστροφή για τα κέρδη των ολιγαρχών».

Το «πρότζεκτ Κούσνερ» και η καταστροφή της Vjosa

Όπως καταγγέλλουν οι συγκεντρωμένοι από το βήμα της διαμαρτυρίας, η αλβανική κυβέρνηση προχωρά σε ένα συστηματικό ξεπούλημα και στην καταστροφή ενός από τους σημαντικότερους παράκτιους οικοτόπους της Ευρώπης.

Όπως αναφέρουν, από τα τέλη περασμένου Απριλίου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τουριστικό project, το οποίο προχωρά χωρίς καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς άδειες και με την πλήρη κάλυψη της κυβέρνησης Ράμα, η οποία την ίδια στιγμή παρέχει παραπλανητικές εξηγήσεις στο αλβανικό κοινοβούλιο.

Οι καταστροφές, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, εντοπίζονται στην Προστατευόμενη Περιοχή Pishë Poro-Narta και εντός του Προστατευόμενου Τοπίου Vjosa (Αωός) - Narta, που αποτελεί τμήμα του δέλτα του ποταμού Βιόσα, του τελευταίου άγριου ποταμού στην Ευρώπη.

Στην περιοχή αυτή έχει σχεδιαστεί η ανέγερση ενός υπερπολυτελούς θερέτρου, το οποίο υποστηρίζεται οικονομικά από τον Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ), με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα να έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σύνδεση των εργασιών με το συγκεκριμένο έργο.

Καταστολή, συρματοπλέγματα και θεωρίες συνωμοσίας

Οι διαδηλωτές στο Σύνταγμα μεταφέρουν το κλίμα τρομοκρατίας που επικρατεί στην πατρίδα τους, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες πολίτες που επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά στο πεδίο ήρθαν αντιμέτωποι με τη βίαιη καταστολή από μπράβους, ενώ πλέον έχουν τοποθετηθεί συρματοπλέγματα που αποκλείουν τη δημόσια πρόσβαση στην ακτογραμμή. Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να διαδηλώνουν στους δρόμους των Τιράνων.

Η Πρωτοβουλία εξηγεί ότι το νομικό παράθυρο άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η αλβανική κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές, επιτρέποντας τσιμεντοποίηση σε ζώνες αυστηρής προστασίας, κάτι που βιώνουν επώδυνα και οι κάτοικοι του χωριού Rrjoll στη βόρεια Αλβανία.

«Το σενάριο είναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο σε πολλά μέρη των Βαλκανίων. Η δημόσια γη χαρίζεται σε ξένους και ντόπιους ‘στρατηγικούς επενδυτές’, οι οποίοι υπόσχονται θέσεις εργασίας σε βάρος της φύσης και των ντόπιων ιδιοκτητών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Καταγγέλλουν μάλιστα ότι «αλβανοί και ξένοι ολιγάρχες, μαφιόζοι, πλαστογράφοι τίτλων ιδιοκτησίας και διεφθαρμένοι κυβερνητικοί παράγοντες, με τη συνδρομή κατευθυνόμενων ΜΜΕ, επιχειρούν να βαφτίσουν την καταστροφή ως ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς», ενώ επιστρατεύουν θεωρίες συνωμοσίας στα αλβανικά μέσα περί «υποκινούμενων διαδηλώσεων από ξένο (ελληνικό ή σερβικό) δάκτυλο».

Οι συγκεντρωμένοι ευχαρίστησαν θερμά, από το βήμα, τους Έλληνες πολίτες και μετανάστες από άλλες χώρες που δίνουν το «παρών» στο Σύνταγμα και τους στηρίζουν και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.