Αύξηση των αμυντικών δαπανών ανακοίνωσε η Βρετανία

Η σημερινή ημέρα βρίσκεται στη μέση δύο σημαντικών γεγονότων για τη χώρα. Αύριο Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τετ α τετ συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ από τότε που ο πρώτος ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία, ενώ χθες Τρίτη, ο δεύτερος ανακοίνωσε την αύξηση των αμυντικών δαπανών για τη χώρα.



Δεν παρουσιάζεται ως μια τυχαία συγκυρία. Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο μεταφράζεται ως ένα από τα δυσκολότερα διπλωματικά και διαπραγματευτικά τεστ για τη βρετανική κυβέρνηση. Οπότε και πρέπει να πάει προετοιμασμένη. Ο Τραμπ έχει ήδη δείξει με δηλώσεις του την προσωπική του συμπάθεια προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, όμως δεν αρκεί μόνο αυτό εν μέσω μιας τεταμένης γεωπολιτικής κατάστασης.

Θα πείσει τον πρόεδρο Τραμπ η αύξηση του 0,2%;

Η ανακοίνωση λοιπόν της αύξησης των αμυντικών δαπανών από 2,3% σε 2,5% μπορεί να ήρθε ως έκπληξη στο εσωτερικό, όμως σίγουρα ήταν μια στρατηγική κίνηση λίγο πριν από την επίσκεψη. Ωστόσο, οι αναλύσεις είναι μπερδεμένες για το αν η αύξηση της τάξης του 0,2% θα πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ώστε να κρατήσει μια πιο επιεική στάση προς την ευρωπαϊκή πλευρά, παρότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει γίνει από τον Ψυχρό Πόλεμο.



Αρχικά, το ποσοστό αυτό βρίσκεται πολύ μακριά από το 5% που είχε ζητήσει με πιέσεις ο Ντόναλντ Τραμπ προς τα ευρωπαϊκά κράτη. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Ερευνών (IFS) υποστηρίζει ότι η πραγματική αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι περίπου 6 δις λίρες, και όχι 13,4 δις που εξήγγειλε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Πολ Τζόνσον, έγραψε στο Χ «η κυβέρνηση παίζει αφελή παιχνίδια με τους αριθμούς. Τα επιπλέον 13,4 δις για αμυντικές δαπάνες πρέπει να έχουν υπολογιστεί με βάση μια μη-ρεαλιστική υπόθεση ότι δεν θα υπήρχε καμία ποσοτική αύξηση τα επόμενα χρόνια, παρότι υπολογίζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ».



Στον αντίποδα, και σαν επιπλέον χαρτί της πλευράς Στάρμερ, ο ίδιος έκανε γνωστή τη φιλοδοξία του αυτό το ποσοστό να αυξηθεί έως το 3% από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ενώ, μάλιστα, υπήρξε μια πρώτη θετική αντίδραση από πλευράς Αμερικής. Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλεϊ περιέγραψε την απόφαση ως «ένα ισχυρό βήμα από έναν σταθερό σύμμαχο».

Περικοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Λονδίνο λοιπόν πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και βέβαια των δικών της συμφερόντων, ενώ διακυβεύεται και το μέλλον της Ουκρανίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ζελένσκι θα βρεθεί στην Ουάσινγκτον μία ημέρα μετά τον Στάρμερ.



Στο εσωτερικό πάντως οι αντιδράσεις είναι ήδη έντονες, καθώς τα χρήματα της ‘ένεσης’ στην άμυνα θα αντληθούν από την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια της Βρετανίας, η οποία θα μειωθεί στο 0,3%.



Σε μια προσπάθεια υπεράσπισης των θέσεών του, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι αν και ήταν μια «εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη απόφαση, μια τέτοια πρωτοφανής πρόκληση για τη γενιά μας θέλει και μια ανάλογη απάντηση».

