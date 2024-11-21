Μια καφετέρια στο Middleborough της Μασαχουσέτης έγινε viral μέσα σε μια νύχτα καθώς πρόσφερε δωρεάν καφέ σε πελάτες που έμπαιναν στο μαγαζί ενώ χόρευαν.

To βίντεο με πελάτες που χόρευαν δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό TikTok του Coffee Milano Café τη Δευτέρα και έκτοτε έχει προβληθεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές από το απόγευμα της Τετάρτης.

Η viral ανάρτηση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις βρίσκουν νέους πελάτες ενισχύοντας την παρουσία τους στο διαδίκτυο, ξεχνώντας τις παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ που δεν προσφέρουν πλέον την ίδια εμβέλεια.

Ο ιδιοκτήτης Josh Rashid είπε στο CNN ότι η επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί μετά τη δημοσίευση του βίντεο, προσελκύοντας νέους περίεργους πελάτες ενώ ενθουσιάζει τους θαμώνες του καφέ.

«Είμαστε μια μικρή πόλη εδώ στο Middleborough, και είναι διασκεδαστικό. Μερικοί άνθρωποι ήταν στο κατάστημα όταν συνέβη, και μπήκαν την επόμενη μέρα και είπαν, «Θεέ μου, είδα το βίντεό σου στη σελίδα μου για σένα», είπε.

Εμπνευσμένος από μια παρόμοια προώθηση από ένα κατάστημα πίτσας, ο Rashid δημοσίευσε μια πινακίδα που έλεγε στους πελάτες ότι θα λάμβαναν έναν δωρεάν καφέ αν χόρευαν για πέντε δευτερόλεπτα. Η ταμπέλα τους ενημέρωνε επίσης ότι θα μαγνητοσκοπηθούν και θα προβληθούν στα social media του καφέ.

Ο Ρασίντ είπε στο CNN ότι ο λογαριασμός TikTok του καφέ απέκτησε περισσότερους από 10.000 ακόλουθους από τότε που δημοσιεύτηκε το βίντεο, από περίπου 4.000 ακόλουθους.

«Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει πραγματικά να βρίσκονται σε αυτές τις πλατφόρμες όπου οι πιθανοί πελάτες αναζητούν», δήλωσε η Kristyn Shay, διευθύντρια κοινωνικών μέσων στο SCORE, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που προσφέρει πόρους για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. «Είναι πραγματικά μια συναρπαστική στιγμή για τις μικρές επιχειρήσεις να γίνουν viral σε πλατφόρμες όπως το TikTok και να βρίσκονται εκεί όπου κάνουν παρέα νεότεροι πιθανοί πελάτες».

«Απλώς μας δείχνει πόσο ισχυρά είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, πρέπει να προσαρμοστούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε».

Ο Ρασίντ είπε ότι η αντίδραση στην προώθηση του καφέ ήταν τόσο θετική που σχεδιάζει να επαναφέρει τη συμφωνία κάθε μήνα.

«Πρέπει να έχεις λίγη χαρά σε αυτόν τον κόσμο και αν ένας μικρός χορός πέντε δευτερολέπτων σου φέρει χαρά, τότε αξίζει τον δωρεάν καφέ».

Πηγή: skai.gr

