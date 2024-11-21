Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε συμμορία που είχε βάση την ανατολική πόλη Αλικάντε, η οποία φέρεται να στρατολογούσε Σουηδούς και Δανούς εφήβους για να σκοτώσουν ως πληρωμένοι δολοφόνοι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνέλαβε ένα παντρεμένο ζευγάρι Σουηδών και τον 15χρονο γιο τους, ο οποίος στρατολογούσε άλλους εφήβους μέσω της εφαρμογής Telegram για να διαπράξουν δολοφονίες. Οι τρεις τους κατηγορούνται επίσης για διακίνηση όπλων και ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η συμμορία εξαρθρώθηκε πριν διαπραχθεί οποιαδήποτε δολοφονία, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στις αρχές Νοεμβρίου, Σουηδοί εισαγγελείς καταδίκασαν ερήμην σε φυλάκιση έναν από τους τρεις - οι ταυτότητές τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί- ως υπόπτους για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προετοιμασία για φόνο και εγκλήματα που σχετίζονται με κατοχή όπλων στη Σουηδία, τη Δανία και την Ισπανία.

Τα φερόμενα εγκλήματα συνέβησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2024, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η Σουηδία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έκρηξη του οργανωμένου εγκλήματος που εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Τον Αύγουστο, η Δανία προέτρεψε τη Σουηδία να πάρει περισσότερα μέτρα για να σταματήσει τη διασυνοριακή βία των συμμοριών και να σταματήσει ένοπλους Σουηδούς εφήβους που ενεργούν ως «παιδιά στρατιώτες».

Ο 15χρονος γιος του σουηδικού ζευγαριού διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη στρατολόγηση και την πληρωμή των άλλων εφήβων, ανέφερε η αστυνομία.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Μάιο αφού η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουηδό έφηβο στη Μπεναλμαντένα, μια πόλη κοντά στη Μάλαγα, ο οποίος είχε στρατολογηθεί από τη συμμορία για να σκοτώσει ένα μέλος μιας αντίπαλης συμμορίας μοτοσικλετιστών, είπε η αστυνομία.

Στον έφηβο δόθηκε ένα τουφέκι επίθεσης και ένα σχέδιο διαφυγής, αλλά συνελήφθη πριν προλάβει να πραγματοποιήσει τη δολοφονία.

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης, η αστυνομία της Δανίας συνέλαβε επίσης δύο Σουηδούς έφηβους τον Μάιο που είχαν ταξιδέψει στη Δανία με σκοπό να διαπράξουν δολοφονίες, δήλωσε η ισπανική αστυνομία.

Η αστυνομία τόνισε ότι η έρευνά της αποκάλυψε επίσης ένα μεγάλο εγκληματικό δίκτυο που δραστηριοποιείται μεταξύ Σουηδίας και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

