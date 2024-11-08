Η Ye Kunkun ξόδεψε 398 γιουάν (περίπου 56 δολάρια) για έναν παγωμένο Americano σε ένα καφέ στη νοτιοανατολική Κίνα. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη τιμή, αλλά δεν πρόκειται και για ένα συνηθισμένο καφέ. Εκεί, η καλύτερη θέση είναι ένας ξύλινος πάγκος σε έναν πανύψηλο βράχο -πάνω από τη θάλασσα- αλλά με εκπληκτική θέα.

«Στην αρχή φοβήθηκα όταν είδα τον γκρεμό ακριβώς μπροστά μου», θυμήθηκε η Ye μέρες αργότερα. Της πήρε 30 λεπτά για να φτάσει στο σημείο, όπου ένα πανό στην πλαγιά του βράχου γράφει «Gushi Cliff Coffee». Το καφέ πήρε το όνομά του από την πόλη κοντά στην οποία βρίσκεται - το χωριό Gushi, την πρωτεύουσα της νοτιοανατολικής επαρχίας Φουτζιάν.

Το Gushi Cliff Coffee έχει προκαλέσει αίσθηση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τολμηροί επισκέπτες μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

«Δεν είναι του γούστου μου, αλλά σέβομαι αυτούς που τολμούν - Δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβω ποτέ εκεί πάνω!», έγραψε ένας χρήστης στα social media. Ο Xue Ke, ιδιοκτήτης του καφέ, δήλωσε στο CNN ότι δέχονται περίπου 50 επισκέπτες τις καθημερινές και τους διπλάσιους τα Σαββατοκύριακα. Οι αναρριχητές πρέπει να κάνουν κράτηση μία ημέρα νωρίτερα.

