Τεχεράνη: Τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ καθιστούν την εκεχειρία «πρακτικά άνευ νοήματος»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν καταδίκασε σφόδρα τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν εχθές το βράδυ, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα «εγκλήματα του τρομοκρατικού καθεστώτος των ΗΠΑ», ενώ πρόσθεσε ότι η ευθύνη για τις «εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες» αυτής της εμπρηστικής ενέργειας βαρύνει την αμερικανική κυβέρνηση.

«Οι παράνομες και εγκληματικές επιθέσεις των ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες δεν συνιστούν μόνο κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου σχετικά με τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, αλλά καθιστούν και την εκεχειρία της 19ης Φαρβαντίν 1405 (σ.σ. 8ης Απριλίου) πρακτικά άνευ νοήματος», αναφέρει το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης εκ νέου τις χώρες της περιοχής ότι κινδυνεύουν εφόσον επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφος και τις υποδομές τους για επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, υπενθυμίζοντας τη νομική και ηθική υποχρέωση όλων των χωρών της περιοχής να αποτρέψουν τη χρήση των εδαφών, των εγκαταστάσεων και των πόρων τους από τον "τρομοκρατικό στρατό των ΗΠΑ" για τη διάπραξη εγκλημάτων επίθεσης κατά του Ιράν, υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να εξουδετερώσει την πηγή και την προέλευση των επιθετικών ενεργειών εναντίον της, στο πλαίσιο της άσκησης του εγγενούς δικαιώματός της στη νόμιμη άμυνα απέναντι στη στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους», καταλήγει η ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

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Πηγή: skai.gr

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