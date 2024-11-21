Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο σε επίθεσή της στην Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι μια παρόμοια κίνηση θα αποτελούσε σοβαρή κλιμάκωση, αν οι αναφορές είναι αληθείς.

Η πολεμική αεροπορία του Κιέβου ανέφερε νωρίτερα ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο κατά την διάρκεια επίθεσής της στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στον πόλεμο ένα όπλο που είναι σχεδιασμένο να πραγματοποιεί πυρηνικά πλήγματα σε μεγάλες αποστάσεις.

«Εάν επιβεβαιωθεί θα αντιδράσουμε με τον κατάλληλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια ενημέρωσης ο Κριστόφ Λεμουάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.