Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Στο κέντρο του Λονδίνου, στην πολυσύχναστη οδό Broadwick Street, βρίσκεται μια μικρή ελληνική γωνιά. Το "Leon Dore cafe" είναι πολύ περισσότερο από μια απλή καφετέρια. Είναι ένας χώρος που σε ταξιδεύει στις γεύσεις και τις εικόνες της Ελλάδας.

Όταν μπεις μέσα στην καφετέρια θα δεις να κυριαρχεί έντονα το ελληνικό στοιχείο, θα μπορείς να απολαύσεις Freddo Espresso, ελληνικό καφέ, θυμαρίσιο μέλι, πορτοκαλάδα και κλασσικές σοκολάτες αμυγδάλου. Η ελληνική αίσθηση είναι παντού, από την εικόνα του Αγίου Εφραίμ που σε καλωσορίζει στην είσοδο, μέχρι τις ασπρόμαυρες οικογενειακές φωτογραφίες που κοσμούν τους τοίχους. Λίγο πιο πέρα πίσω από μια πράσινη κουρτίνα θα βρεις τις δημιουργίες του Teddy Santis.

Ποιος είναι ο Teddy Santis;

Ο Teddy Santis είναι ο ιδρυτής του διεθνώς αναγνωρισμένου brand Aimé Leon Dore και καλλιτεχνικός διευθυντής της New Balance. Eίναι Έλληνoαμερικανός σχεδιαστής μόδας με ρίζες στη Μυτιλήνη και την Πελοπόννησο και θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της μόδας. ‘Εχει καταφέρει να συνδυάσει τις ελληνικές ρίζες του με τις σύγχρονες τάσεις, δημιουργώντας ένα μοναδικό brand που αγαπήθηκε παγκοσμίως. Από το Queens της Νέας Υόρκης μέχρι τα παγκόσμια καταστήματα, η ιστορία του Teddy Santis ξεχωρίζει με κάθε ραφή του Aimé Leon Dore να αφηγείται μια ιστορία για τις ελληνικές του ρίζες.

Η ονομασία του brand προέρχεται από τη λέξη «Aimé», μια παραλλαγή της γαλλικής λέξης «αγαπημένο», το «Leon» που ήταν το παρατσούκλι του πατέρα του, ενώ το «Dore» προέρχεται από το όνομα γέννησης του Teddy, Theodore (Θεόδωρος). Οι συλλογές του είναι εμπνευσμένες από την Ελλάδα και πολλές φορές θα δείτε στοιχεία όπως αγιογραφίες να κοσμούν τα ιδιαίτερα κομμάτια του.

«Μεγαλώνοντας ήθελα να γίνω η πιο ειλικρινής εκδοχή μου και το brand μου είναι ακριβώς αυτό. Είναι ρούχα που φοράει ο παππούς μου στο χωριό κάθε μέρα, αλλά και όσα επιλέγει ο LeBron James. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά κοινός παρονομαστής είναι οι λόγοι για τους οποίους τα φοράνε αυτοί οι δύο άνθρωποι – επειδή τους αντιπροσωπεύουν» εκμυστηρεύεται σε συνέντευξή του στην Vogue Greece.

«Τα καλοκαίρια στην Ελλάδα μου έμαθαν να αγαπώ τη ζωή. Τελειώναμε το σχολείο στην Αμερική στις 27 Ιουνίου και στις 28 οι γονείς μου μας έστελναν να περάσουμε δύο μήνες ξυπόλητοι με τους παππούδες μας στη Μυτιλήνη. Ο πατέρας μου ήθελε να δούμε ότι είχε έρθει από ένα μέρος με φτώχεια και αγώνες, να καταλάβουμε ότι οι ευκαιρίες της ζωής μας στη Νέα Υόρκη δεν ήταν δεδομένες. Πίστευε -σωστά- ότι δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε καλύτεροι, αν δεν παίρναμε αυτά τα μαθήματα. Στην εφηβεία μου δυσανασχετούσα, επειδή ήθελα να περνάω τα καλοκαίρια με τους φίλους μου στο Queens, αλλά στα 18 άρχισα να ενδιαφέρομαι για την οικογένεια και την πατρίδα μου».

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας(Teddy Santis): Vogue.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.