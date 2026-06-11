Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τουρλίδα Μεσολογγίου

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην κατοικημένη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ, 1 Ε/Π και 1 Πυροσβεστικό Πλοιάριο.



#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη νησίδα Τουρλιδα, του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ, 1 Ε/Π και 1 Πυροσβεστικό Πλοιάριο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026

Πηγή: skai.gr

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