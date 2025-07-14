Λογαριασμός
Φωτιά σε κέντρο ηλικιωμένων στη Μασαχουσέτη: Αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών, πολλοί τραυματίες (Βίντεο)

Οι πυροσβέστες διέσωσαν πολυάριθμους ενοίκους, αλλά διαπίστωσαν επίσης το θάνατο άλλων επιτόπου, ενώ πολλοί άλλοι διακομίστηκαν στα νοσοκομεία

Μασαχουσέτη

Αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης στην πόλη Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης χθες, Κυριακή (τοπική ώρα), δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της πολιτείας.

«Δεν ανακοινώνουμε ακόμα τον ακριβή αριθμό περιμένοντας ενημέρωση για την κατάσταση υγείας κάποιων ασθενών. Πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία για την πόλη του Φολ Ρίβερ και τις πληττόμενες οικογένειες. Η καρδιά μας είναι με αυτούς σήμερα το πρωί», δήλωσε μέσω email στο Reuters ο Τζέικ Γουόρκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας της πυροσβεστικής στη Μασαχουσέτη.

Περίπου 70 άτομα διέμεναν στην εγκατάσταση, ανέφερε ο Γουόρκ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ίδιος δήλωσε ότι περίπου 50 πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό αυτό και προσπάθησαν να σβήσουν την πυρκαγιά στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης Gabriel House.

Οι πυροσβέστες διέσωσαν πολυάριθμους ενοίκους, αλλά διαπίστωσαν επίσης το θάνατο άλλων επιτόπου, ενώ πολλοί άλλοι διακομίστηκαν στα νοσοκομεία, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η προέλευση και τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση. 

