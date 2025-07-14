Αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης στην πόλη Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης χθες, Κυριακή (τοπική ώρα), δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της πολιτείας.

«Δεν ανακοινώνουμε ακόμα τον ακριβή αριθμό περιμένοντας ενημέρωση για την κατάσταση υγείας κάποιων ασθενών. Πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία για την πόλη του Φολ Ρίβερ και τις πληττόμενες οικογένειες. Η καρδιά μας είναι με αυτούς σήμερα το πρωί», δήλωσε μέσω email στο Reuters ο Τζέικ Γουόρκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας της πυροσβεστικής στη Μασαχουσέτη.

Περίπου 70 άτομα διέμεναν στην εγκατάσταση, ανέφερε ο Γουόρκ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ίδιος δήλωσε ότι περίπου 50 πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό αυτό και προσπάθησαν να σβήσουν την πυρκαγιά στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης Gabriel House.

🚨#BREAKING: A mass casualty incident has been declared after multiple people have been killed and injured in a massive fire at a nursing home assisted living facility

⁰📌#FallRiver | #Massachusetts

⁰At this time Emergency services have declared a mass-casualty incident in Fall… pic.twitter.com/N37QDO41hx — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 14, 2025

Οι πυροσβέστες διέσωσαν πολυάριθμους ενοίκους, αλλά διαπίστωσαν επίσης το θάνατο άλλων επιτόπου, ενώ πολλοί άλλοι διακομίστηκαν στα νοσοκομεία, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η προέλευση και τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.

Major fire at the Gabriel House nursing home in Fall River Massachusetts.

Bodies being pulled out from the building. People taken away on stretchers. pic.twitter.com/YAzgbn2bBB — JLR© (@JLRINVESTIGATES) July 14, 2025

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Major fire at an assisted living community Gabriel House nursing home with multiple occupants, trapped multiple fire departments called in some patients with severe burns. This is in Fall River Massachusetts. Located at 261 Oliver St. requesting EMS task… pic.twitter.com/ViLGutzXVu — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 14, 2025

