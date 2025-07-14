Επτά άνθρωποι - απλοί πολίτες - τραυματίστηκαν στο Ιράν, σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Παρντιζάν, στην πόλη Κομ.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, η έκρηξη αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης.

«Τέσσερις οικιστικές μονάδες υπέστησαν ζημιές στην έκρηξη. Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αιτία του περιστατικού ήταν διαρροή φυσικού αερίου, και συνεχίζονται οι επανέλεγχοι όσον αφορά το ζήτημα αυτό», δήλωσε στο Fars ο διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κομ.

«Ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί σχετικά με φήμες (για ισραηλινές επιθέσεις). Αν σημειωθεί εχθρική δράση στη χώρα, η είδηση θα φτάσει αμέσως στον κόσμο και θα ενεργοποιηθούν ταυτοχρόνως σειρήνες συναγερμού στα Κατεχόμενα Εδάφη», πρόσθεσε το Fars, επικαλούμενο δήλωση ιρανικής πηγής.

Ο αιώνιος αντίπαλος του Ιράν στην περιοχή, το Ισραήλ έχει στο ενεργητικό του δολοφονίες Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων, τους οποίους θεωρεί μέρος προγράμματος που απειλεί άμεσα το Ισραήλ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι μόνον για ειρηνικούς σκοπούς.

Μετά το τέλος 12ήμερου αεροπορικού πολέμου τον περασμένο μήνα ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, κατά τον οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στη χώρα έχουν σημειωθεί ορισμένες εκρήξεις, αλλά οι αρχές δεν έχουν αποδώσει την ευθύνη γι’αυτές στο Ισραήλ.

