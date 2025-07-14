Ξένοι παραθεριστές αποκλείουν τους Ισπανούς από τις δικές τους ηλιόλουστες παραλίες, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων τιμών στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα καταλύματα κατά τη διάρκεια μιας άνευ προηγουμένου τουριστικής έκρηξης.

Οι 25 κορυφαίοι προορισμοί της Ισπανίας στη Μεσόγειο και στις ακτές του Ατλαντικού είδαν τον εσωτερικό εγχώριο τουρισμό να υποχωρεί κατά 800.000 άτομα πέρυσι, ενώ οι επισκέπτες από διάφορα μέρη παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 1,94 εκατομμύρια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως και τα οποία εξέτασε η εταιρεία αναλύσεων inAtlas.

Η τάση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, καθώς η δεύτερη σε επισκεψιμότητα χώρα στον κόσμο - μετά τη Γαλλία - αναμένει ρεκόρ 100 εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών φέτος.

«Οι τιμές είναι εξωφρενικές. Ολόκληρη η ισπανική ακτή είναι πανάκριβη», δήλωσε η Wendy Davila, 26 ετών. Ακύρωσε ένα «τσουχτερό» ταξίδι με τον φίλο της στο Κάδιθ στη νότια ακτή για μια οικονομικότερη εκδρομή στην πόλη Μπούργκος στην ενδοχώρα, που φημίζεται για τον γοτθικό καθεδρικό της ναό και τον τάφο του διοικητή του 11ου αιώνα El Cid.

«Πλέον δεν πηγαίνεις διακοπές όπου θέλεις, αλλά όπου μπορείς», πρόσθεσε η Davila, η οποία νοσταλγεί τις διακοπές στην παραλία, που πέρασε τις διακοπές των παιδικών της χρόνων στο Αλικάντε της Μεσογείου.

Με πληθυσμό 48 εκατομμυρίων - το ήμισυ του αριθμού ξένων επισκεπτών κάθε χρόνο - η Ισπανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, ο οποίος συνεισφέρει περισσότερο από το 13% του ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει πυροδοτηθεί πλήθος διαμαρτυριών καθώς δεν υπάρχει δωμάτιο ξενοδοχείου ή ελεύθερο κατάλυμα ούτε για δείγμα και αυτές οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να πληθύνουν καθώς ολοένα και περισσότεροι Ισπανοί αδυνατούν να απολαύσουν τις αγαπημένες τους παραλίες.

Οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν αυξηθεί κατά 23% τα τελευταία τρία χρόνια σε 136 ευρώ (159 δολάρια) κατά μέσο όρο τη βραδιά, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Mabrian.

Οι τιμές παραθαλάσσιων καταλυμάτων έχουν, επίσης, αυξηθεί κατά 20,3% από τα μέσα του 2023, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης τιμών Tecnitasa, με τις περισσότερες από αυτές να έχουν κλείσει για το καλοκαίρι από το πρώτο τρίμηνο.

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους Ισπανούς παραθεριστές να αντέξουν οικονομικά τις ενοικιάσεις παραθαλάσσιων τουριστικών καταλυμάτων», δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου Tecnitasa, Jose Maria Basanez.

Οι ξένοι τουρίστες έμειναν κατά μέσο όρο οκτώ νύχτες στις κορυφαίες ισπανικές παραλίες πέρυσι, με τους ντόπιους να αντέχουν μόνο το μισό χρόνο και να ξοδεύουν το ένα τέταρτο των χρημάτων, ανέφερε το inAtlas.

Οι Ισπανοί έκαναν επίσης σχεδόν 400.000 λιγότερα ταξίδια στις μεγάλες πόλεις της χώρας το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι επισκέψεις ξένων τουριστών εκεί αυξήθηκαν κατά σχεδόν 3 εκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

