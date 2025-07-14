Λογαριασμός
Μεγάλες πυρκαγιές σε δύο εθνικά πάρκα στις ΗΠΑ – Καταστροφές σε Γκάνισον και Γκραν Κάνυον - Βίντεο

Η πυρκαγιά στο Γκραν Κάνυον, στην Αριζόνα, κατέστρεψε ένα ιστορικό καταφύγιο και δεκάδες άλλα κτίσματα

φωτια ηπα

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε δύο μεγάλα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, το Γκάνισον και  Γκραν Κάνυον, όπου έχουν ξεσπάσει δασικές πυρκαγιές εξαιτίας κεραυνών στις άνυδρες αυτές περιοχές. 

Η πυρκαγιά στο Γκραν Κάνυον, στην Αριζόνα, κατέστρεψε ένα ιστορικό καταφύγιο και δεκάδες άλλα κτίσματα, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να απαγορεύσουν  την πρόσβαση των επισκεπτών  στο Βόρειο Χείλος για το υπόλοιπο της σεζόν. 

«Το Grand Canyon Lodge, το μόνο κατάλυμα μέσα στο πάρκο στο Βόρειο Χείλος, παραδόθηκε στις φλόγες», δήλωσε ο Διευθυντής του πάρκου, Ed Keable

Το κέντρο επισκεπτών, το βενζινάδικο, μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ένα διοικητικό κτίριο και ορισμένες κατοικίες εργαζομένων ήταν μεταξύ των 50 έως 80 κατασκευών που χάθηκαν. «Πολλές» ιστορικές καλύβες στην περιοχή καταστράφηκαν επίσης, ανέφερε το πάρκο.

Δασική πυρκαγιά από κεραυνό ξέσπασε και στο Εθνικό Πάρκο Γκάνισον, στο Κολοράντο.

Εξαιτίας της φωτιάς έκλεισε για το κοινό το φαράγγι Black Canyon και εκκενώθηκαν κατοικίες  κοντά στο πάρκο
 

