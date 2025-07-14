Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε δύο μεγάλα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, το Γκάνισον και Γκραν Κάνυον, όπου έχουν ξεσπάσει δασικές πυρκαγιές εξαιτίας κεραυνών στις άνυδρες αυτές περιοχές.

Wildfires have forced evacuations for visitors and staff at two national parks — Gunnison and the Grand Canyon — in the U.S. as the summer monsoon season brings increased lightning to the arid region. pic.twitter.com/IejRD6Ctvm July 14, 2025

Η πυρκαγιά στο Γκραν Κάνυον, στην Αριζόνα, κατέστρεψε ένα ιστορικό καταφύγιο και δεκάδες άλλα κτίσματα, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να απαγορεύσουν την πρόσβαση των επισκεπτών στο Βόρειο Χείλος για το υπόλοιπο της σεζόν.

«Το Grand Canyon Lodge, το μόνο κατάλυμα μέσα στο πάρκο στο Βόρειο Χείλος, παραδόθηκε στις φλόγες», δήλωσε ο Διευθυντής του πάρκου, Ed Keable

The Grand Canyon Lodge has burned down due to the Dragon Bravo Fire in the Park. Other structures have been impacted as well.



On today’s show I talk about the multiple managed fires that blew out yesterday due to weather events that rolled over the fire areas. Thanks to the… pic.twitter.com/OVG5MUgfZB — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 13, 2025

Το κέντρο επισκεπτών, το βενζινάδικο, μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ένα διοικητικό κτίριο και ορισμένες κατοικίες εργαζομένων ήταν μεταξύ των 50 έως 80 κατασκευών που χάθηκαν. «Πολλές» ιστορικές καλύβες στην περιοχή καταστράφηκαν επίσης, ανέφερε το πάρκο.

Δασική πυρκαγιά από κεραυνό ξέσπασε και στο Εθνικό Πάρκο Γκάνισον, στο Κολοράντο.

Sad views:

The South Rim Fire is burning strong near the Black Canyon of the Gunnison National Park in Southwestern Colorado after igniting due to lightning strikes early Thursday morning.

The blaze is currently over 2,800 acres burned & sadly, no containment has been… pic.twitter.com/hlw8B73zuU — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) July 13, 2025

Εξαιτίας της φωτιάς έκλεισε για το κοινό το φαράγγι Black Canyon και εκκενώθηκαν κατοικίες κοντά στο πάρκο



