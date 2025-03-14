Η G7, που συνεδρίασε σε ένα περιβάλλον έντασης μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, επιβεβαίωσε σήμερα την ενότητά της απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις εάν δεν αποδεχθεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός, στην οποία το Κίεβο έδωσε το πράσινο φως του.

Τα κράτη μέλη της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων βιομηχανιών του πλανήτη «επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη στήριξή τους στην Ουκρανία στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητάς της και του δικαιώματός της να υπάρχει», γράφουν στο τελικό ανακοινωθέν τους σήμερα το πρωί, κάνοντας αναφορά στη ρωσική «επιθετικότητα», μια ορολογία που έως τώρα απέφευγε η νέα αμερικανική διοίκηση.

Επιπλέον, «κάλεσαν τη Ρωσία» να αποδεχθεί με τη σειρά της την πρόταση εκεχειρίας για ένα διάστημα τριάντα ημερών, στην οποία συμφώνησε η Ουκρανία στις αρχές της εβδομάδας. Χωρίς την οποία, «νέες κυρώσεις» θα εξεταστούν, απείλησε η Ομάδα των μεγάλων οικονομιών, που κατάφερε να μιλήσει με μία φωνή παρά την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Οι επικεφαλής της διπλωματίας των G7 συνεδρίαζαν για τρεις ημέρα στο Σαρλεβουά, στο Κεμπέκ, ενώ η ενότητα της Ομάδας (Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία) έχει αναταραχθεί από την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εντυπωσιακά προσεγγίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και διεξάγει έναν εμπορικό πόλεμο εναντίον στενών του συμμάχων.

Οι δυνάμεις της G7 επέμειναν στην «αναγκαιότητα να υπάρχουν σταθεροί και αξιόπιστοι μηχανισμοί ασφαλείας» για να αποφευχθεί «κάθε νέα επιθετικότητα» εναντίον της Ουκρανίας.

Αν και μέχρι σήμερα βρίσκονταν στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταστήσει τις εγγυήσεις ασφαλείας αναγκαίο στοιχείο μιας βιώσιμης ειρήνης. Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος τις έχει σε δεύτερη μοίρα.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μελανί Ζολί υποσχέθηκε νωρίτερα την έκδοση ενός «σθεναρού τελικού ανακοινωθέντος», επιβεβαιώνοντας πως η G7 είναι ικανή να επιδείξει «ισχυρή ενότητα».

«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά της Ρωσίας», υπογράμμισε.

«Υπάρχουν θέματα στα οποία διαφωνούμε, όμως υπήρχαν πολλά περισσότερα θέματα στα οποία συμφωνούμε και μπορέσαμε να βρούμε σημεία σύγκλισης», δήλωσε με ικανοποίηση ο Βρετανός ομόλογός της Ντέιβιντ Λάμι.

Η Ουκρανία ήταν το πρωταρχικό θέμα αυτής της πολυμερούς Συνόδου, που διεξήχθη λίγο μετά το πράσινο φως του Κιέβου στην αμερικανική πρόταση για μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, τρία και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Την ίδια ώρα, η Ομάδα των 7 ισχυρότερων οικονομιών ζήτησε να ξεκινήσει εκ νέου, «χωρίς κανένα εμπόδιο» η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να εφαρμοστεί μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν.

Μια παραχώρηση εκ μέρους της διοίκησης Τραμπ που στηρίζει αποφασιστικά το Ισραήλ και δεν επέκρινε την απόφασή του στις αρχές του μήνα να μπλοκάρει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να κόψει εκεί το ηλεκτρικό ρεύμα, με φόντο τη διαφωνία με την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς σχετικά με τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

