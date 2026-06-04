Τρίκαλα: «Καθάριζα το όπλο και εκπυρσοκρότησε», λέει ο αδελφός του θύματος



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου ένας 86χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός του θύματος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καραμπίνα που χρησιμοποίησε βρισκόταν νόμιμα στην κατοχή του.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και ερευνούν αν πρόκειται για ατύχημα από εκπυρσοκρότηση του όπλου ή για εγκληματική ενέργεια. Το θύμα, ηλικίας 82 ετών, μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 82 και 86 ετών, διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής φέρονται να είχαν κατά καιρούς διαφωνίες και εντάσεις.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Τρικάλων.







Πηγή: skai.gr

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