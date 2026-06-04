Τουρκία: Αμερικανικά F-35 και ρωσικά S-400 δεν πάνε μαζί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρόεδρος Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο τόνισε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν σύμμαχο μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα σημείωσε την ανάγκη αλλαγών στη Συμμαχία.

Ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ δεν επιτρέπουν στις ΗΠΑ τη χρήση στρατιωτικών βάσεων σε περιόδους κρίσης, γεγονός που αποτελεί πηγή απογοήτευσης για τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Αυτό δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας έτσι και τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.



Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις απογοητεύσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι η κύρια ενόχλησή του ήταν ότι ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ δεν επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές βάσεις σε αυτές τις χώρες σε μια περίοδο κρίσης. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να συμμετέχουν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και θα είμαστε στην Τουρκία για να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε όλα αυτά τα θέματα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Εάν μέλος του ΝΑΤΟ δεχθεί επίθεση, θα το υπερασπιστούμε»

Ερωτώμενος για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Ρούμπιο επεσήμανε πως «πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εντός του ΝΑΤΟ και πολλοί ηγέτες εκτός αυτού, μεταξύ αυτών και ο Βλάντιμιρ Πούτιν, παρακολουθούν και ακούν αυτά που λέτε. Μπορείτε να καθησυχάσετε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και να πείτε ξεκάθαρα στον Πούτιν πως, εάν ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση και επικαλεστεί το άρθρο 5, θα τον υπερασπιστούμε. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, θα βρεθούμε στην Τουρκία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και όλα αυτά θα καθοριστούν με σαφήνεια. Είμαστε ακόμη με το ΝΑΤΟ, αλλά η Συμμαχία χρειάζεται σημαντικές αλλαγές και ο πρόεδρος το έχει καταστήσει σαφές».

Όχι στα F35 για την Τουρκία, όσο διατηρεί τα ρωσικά S400

Στην ίδια συνεδρίαση η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τίτους αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ για το θέμα της πιθανής ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F35, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις αυτές είναι ασύμβατες με τον νόμο και ζήτησε από τον Ρούμπιο να λάβει σαφή θέση επί του εάν η Τουρκία μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά F35.



O Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απάντησε πως η Τουρκία συμμετείχε προηγουμένως στο πρόγραμμα, αλλά όσο η εξακολουθεί να κατέχει ρωσικά S400, δεν μπορεί να επανενταχθεί στο σύστημα F35 βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας και αυτό, τόνισε, αποτελεί ζήτημα νομικής αναγκαιότητας.

Πηγή: Deutsche Welle

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