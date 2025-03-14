Μακρόν: Καλεί τη Ρωσία να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα τη Ρωσία «να αποδεχτεί την αμερικανοουκρανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες» και «να σταματήσει» τις «βιαιοπραγίες» στην Ουκρανία και τις «αναβλητικές δηλώσεις».

Ο Μακρόν συζήτησε σήμερα την κατάσταση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αύριο Σάββατο «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εντείνουμε τη στήριξη στην Ουκρανία, για μια βιώσιμη ειρήνη» στη βιντεοδιάσκεψη που θα έχουν ο Μακρόν, ο Στάρμερ, ο Ζελένσκι και «όλοι οι εταίροι μας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.