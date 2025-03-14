Μεντβέντεφ: Τα ουκρανικά στρατεύματα στο Κουρσκ θα καταστραφούν «ανελέητα» αν δεν παραδοθούν

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι τα ουκρανικά στρατεύματα που παραμένουν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας θα καταστραφούν ανελέητα αν συνεχίσουν να πολεμούν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαντώντας νωρίτερα στο αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χαριστούν οι ζωές των Ουκρανών στρατιωτών στο Κουρσκ, είπε ότι η Ρωσία θα εγγυηθεί την ασφάλειά τους εάν παραδοθούν.

Ο Μεντβέντεφ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτή ήταν μια ανθρώπινη χειρονομία, αλλά η άλλη όψη για την Ουκρανία είναι ότι «αν αρνηθούν να καταθέσουν τα όπλα τους, θα καταστραφούν όλοι μεθοδικά και ανελέητα».

Είπε επίσης ότι οι επόμενες ώρες θα δείξουν ποια επιλογή θα κάνει το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.