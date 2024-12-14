Ο ιδρυτής της ισπανικής αλυσίδας ρούχων Mangο, Ισάκ Άντικ πέθανε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δυστύχημα στο βουνό στο Collbató στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με το BBC.

Ο Άντικ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Καταλονία, άφησε την τελευταία του πνοή αφού έπεσε σε χαράδρα κοντά στον ορεινό όγκο του Μονσεράτ. Ο 71χρονος επιχειρηματίας, λάτρης του βουνού και της πεζοπορίας βρισκόταν στην περιοχή για αναψυχή μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, οι συγγενείς του κάλεσαν το 112, ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο εστάλη ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο γιος του Τζόναθαν ήταν παρών τη στιγμή του δυστυχήματος. Οι γιατροί παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Το μονοπάτι όπου συνέβη το δυστύχημα είναι γνωστό για τις απότομες κλίσεις σε ορισμένα σημεία.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Ισάκ Άντικ, του μη εκτελεστικού μας προέδρου και ιδρυτή της Mango, σε ένα δυστύχημα που συνέβη αυτό το Σάββατο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μόδας, Τόνι Ρουίθ.

🔴 ÚLTIMA HORA | El fundador de Mango, Isak Andic, muere en un accidente de montaña cerca de Barcelona https://t.co/hhL1cirb61 pic.twitter.com/oxFxxPaBrp — EL PAÍS (@el_pais) December 14, 2024

«Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό, αλλά όλοι μας είμαστε, κατά κάποιο τρόπο, η κληρονομιά του και η μαρτυρία των επιτευγμάτων του. Εναπόκειται σε εμάς, και αυτός είναι ο καλύτερος φόρος τιμής που μπορούμε να αποτίσουμε στον Ισάκ να διασφαλίσουμε ότι η Mango θα συνεχίσει να είναι το έργο που φιλοδοξούσε και για το οποίο θα αισθανόταν υπερήφανος» πρόσθεσε ο Ρουίθ.

Ο Άντικ ίδρυσε τη Mango στη Βαρκελώνη το 1984 και η αλυσίδα δραστηριοποιείται πλέον σε 120 χώρες. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Καταλονία με την εκτιμώμενη περιουσία του να ανέρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Founder of fashion chain Mango dies in accident aged 71 https://t.co/EwMZFJrYCb — BBC News (World) (@BBCWorld) December 14, 2024

Ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίλλα, δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος από την απώλεια» και περιέγραψε τον Άντικ ως έναν «αφοσιωμένο επιχειρηματία» που «συνέβαλε στο να γίνει η Καταλονία μεγάλη και να προβάλλεται στον κόσμο».



Consternat per la pèrdua d’Isak Andic, empresari compromès que, amb el seu lideratge, ha contribuït a fer gran Catalunya i projectar-la al món. Deixa una empremta inesborrable en el sector de la moda catalana i global. El meu condol i el de tot el Govern a familiars, amics i a… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) December 14, 2024

