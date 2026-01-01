Ο Ζοράν Μαμντάνι έγινε δήμαρχος της Νέας Υόρκης λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ορκιζόμενος σε έναν ιστορικό, εκτός λειτουργίας σταθμό του μετρό στο Μανχάταν.

Ο Μαμντάνι, ορκίστηκε ως ο πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης της μεγαλύτερης πόλης της Αμερικής, τοποθετώντας το χέρι του πάνω στο Κοράνι καθώς ορκιζόταν.

«Αυτό είναι πραγματικά η τιμή και το προνόμιο μιας ζωής», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Η τελετή, την οποία διηύθυνε η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Letitia James, πολιτική σύμμαχος του Μαμντάνι, πραγματοποιήθηκε στον παλιό σταθμό City Hall, έναν από τους αρχικούς σταθμούς του μετρό της πόλης, γνωστό για τα εντυπωσιακά τοξωτά ταβάνια του.

Θα ορκιστεί ξανά, με πιο μεγαλοπρεπή τρόπο, σε δημόσια τελετή στο Δημαρχείο στις 1 μ.μ. από τον Αμερικανό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, έναν από τους πολιτικούς ήρωες του δημάρχου. Ακολούθως, η νέα διοίκηση διοργανώνει μια δημόσια γιορτή σε ένα τμήμα της Μπρόντγουεϊ γνωστό ως «Canyon of Heroes» (Φαράγγι των Ηρώων), διάσημο για τις παρελάσεις με κομφετί.

Ο Μαμντάνι ξεκινά τώρα μια από τις πιο απαιτητικές δουλειές στην αμερικανική πολιτική ως ένας από τους πιο παρακολουθούμενους πολιτικούς της χώρας.

Εκτός από το ότι είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνι είναι επίσης ο πρώτος με καταγωγή από τη Νότια Ασία και ο πρώτος που γεννήθηκε στην Αφρική. Σε ηλικία 34 ετών, ο Μαμντάνι είναι επίσης ο νεότερος δήμαρχος της πόλης εδώ και πολλές γενιές.

Σε μια εκστρατεία που συνέβαλε στο να γίνει η «προσιτότητα» μια λέξη-κλειδί σε όλο το πολιτικό φάσμα, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής υποσχέθηκε να φέρει μετασχηματιστικές αλλαγές με πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους ζωής σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. Το πρόγραμμά του περιελάμβανε δωρεάν παιδική φροντίδα, δωρεάν λεωφορεία, πάγωμα των ενοικίων για περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ίδρυση δημοτικών παντοπωλείων.

Ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλες ευθύνες: τη διαχείριση των απορριμμάτων, του χιονιού και των αρουραίων, ενώ θα κατηγορείται για τις καθυστερήσεις του μετρό και τις λακκούβες στους δρόμους.

Ο Μαμντάνι γεννήθηκε στην Καμπάλα της Ουγκάντα, γιος της σκηνοθέτιδας Μίρα Ναιρ και του Μαχμούντ Μαμντάνι, ακαδημαϊκού και συγγραφέα. Η οικογένειά του μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όταν ήταν 7 ετών, και ο Μαμντάνι μεγάλωσε σε μια πόλη μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όπου οι μουσουλμάνοι δεν ένιωθαν πάντα ευπρόσδεκτοι. Έγινε Αμερικανός πολίτης το 2018.

Εργάστηκε σε πολιτικές εκστρατείες για υποψηφίους των Δημοκρατικών στην πόλη πριν να διεκδικήσει ο ίδιος δημόσιο αξίωμα, κερδίζοντας μια έδρα στην πολιτειακή Βουλή το 2020 για να εκπροσωπήσει μια περιοχή του Κουίνς.

Ο Μαμντάνι και η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, θα εγκαταλείψουν το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με σταθερό ενοίκιο στην περιφέρεια της πόλης για να εγκατασταθούν στην επιβλητική κατοικία του δημάρχου στο Μανχάταν.

